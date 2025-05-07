Кабмин выделил МВД 1,6 миллиарда из резерва на обустройство полигонов. Более 240 миллионов получит Нацполиция

Кабинет Министров выделил Министерству внутренних дел 1,6 миллиарда гривен из резервного фонда госбюджета на обустройство учебных полигонов и стрельбищ.

Как сообщает БизнесЦензор, соответствующее распоряжение №443-р от 6 мая обнародовано на официальном правительственном портале.

По решению правительства, из общей суммы 1,6 млрд грн для Администрации Госпогранслужбы выделят 806,6 млн грн, для Нацгвардии - 553,1 млн грн, для Нацполиции - 242 млн грн.

Средства выделены "для осуществления мероприятий по укреплению обороноспособности государства, связанных с обустройством учебных полигонов и стрельбищ".

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Министерству финансов поручено осуществить указанные расходы на безвозвратной основе за счет средств резервного фонда государственного бюджета.

В свою очередь МВД должно в недельный срок согласовать перечень расходов и отчитаться об использовании средств до 26 декабря.

Как сообщалось, в конце апреля Кабинет Министров выделил 5,2 млрд грн из резервного фонда бюджета на восстановление дорог.