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Новости Объявление воздушной тревоги
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Воздушная тревога объявлена в Киеве и ряде областей: ВС предупредили о баллистической угрозе (обновлено)

В некоторых областях объявлена воздушная тревога из-за баллистической угрозы

Вечером среды, 7 мая, в Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения оккупантами баллистического вооружения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

"Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена ​​воздушная тревога", - сообщалось в 21:14. 

По состоянию на 21:17 карта тревог выглядела так:

карта тривог

Обновление: в 21:40 ВС сообщили об отбое угрозы применения баллистического вооружения.

Автор: 

Воздушные силы (2339) воздушная тревога (795) баллистические ракеты (383)


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Ху...лу вірити себе не поважати. Кабздон вже і показовий виступ підготував, а ця тварь зовсім його не поважає, все ухиляється
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07.05.2025 21:26 Ответить
Russki kurvy...
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07.05.2025 21:42 Ответить
Новий канцлер ФРН Фрідріх Мерц заявив, що Україна може покладатися на уряд Німеччини в контексті постачання крилатих ракет Taurus. Я

Про це він заявив у програмі «Was nun?» на каналі ZDF, повідомляє https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3990393-merc-sodo-peredanna-taurus-zelenskij-znae-so-moze-pokladatisa-na-nas.html Укрінформ.
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07.05.2025 22:00 Ответить
 
 