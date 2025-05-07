Воздушная тревога объявлена в Киеве и ряде областей: ВС предупредили о баллистической угрозе (обновлено)

Вечером среды, 7 мая, в Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения оккупантами баллистического вооружения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

"Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена ​​воздушная тревога", - сообщалось в 21:14.

По состоянию на 21:17 карта тревог выглядела так:

Обновление: в 21:40 ВС сообщили об отбое угрозы применения баллистического вооружения.