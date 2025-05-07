Воздушная тревога объявлена в Киеве и ряде областей: ВС предупредили о баллистической угрозе (обновлено)
Вечером среды, 7 мая, в Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения оккупантами баллистического вооружения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
"Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога", - сообщалось в 21:14.
По состоянию на 21:17 карта тревог выглядела так:
Обновление: в 21:40 ВС сообщили об отбое угрозы применения баллистического вооружения.
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Про це він заявив у програмі «Was nun?» на каналі ZDF, повідомляє https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3990393-merc-sodo-peredanna-taurus-zelenskij-znae-so-moze-pokladatisa-na-nas.html Укрінформ.