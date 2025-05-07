Повітряну тривогу оголошували в Києві та низці областей: ПС попереджали про балістичну загрозу (оновлено)
Ввечері середи, 7 травня, в Києві та низці областей було оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування окупантами балістичного озброєння.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
"Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошено повітряну тривогу", - повідомлялося о 21:14.
Станом на 21:17 мапа тривог виглядала так:
Оновлення: о 21:40 ПС повідомили про відбій загрози застосування балістичного озброєння.
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Про це він заявив у програмі «Was nun?» на каналі ZDF, повідомляє https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3990393-merc-sodo-peredanna-taurus-zelenskij-znae-so-moze-pokladatisa-na-nas.html Укрінформ.