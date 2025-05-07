Повітряну тривогу оголошували в Києві та низці областей: ПС попереджали про балістичну загрозу (оновлено)

Ввечері середи, 7 травня, в Києві та низці областей було оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування окупантами балістичного озброєння.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

"Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошено повітряну тривогу", - повідомлялося о 21:14.

Станом на 21:17 мапа тривог виглядала так:

Оновлення: о 21:40 ПС повідомили про відбій загрози застосування балістичного озброєння.

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