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Новини Оголошення повітряної тривоги
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Повітряну тривогу оголошували в Києві та низці областей: ПС попереджали про балістичну загрозу (оновлено)

У частині областей оголосили повітряну тривогу через балістичну загрозу

Ввечері середи, 7 травня, в Києві та низці областей було оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування окупантами балістичного озброєння.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

"Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошено повітряну тривогу", - повідомлялося о 21:14. 

Станом на 21:17 мапа тривог виглядала так:

карта тривог

Оновлення: о 21:40 ПС повідомили про відбій загрози застосування балістичного озброєння.

Читайте також: Сьогоднішня нічна атака була нетиповою, - Повітряні сили

Автор: 

Повітряні сили (2678) повітряна тривога (924) балістичні ракети (415)


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Ху...лу вірити себе не поважати. Кабздон вже і показовий виступ підготував, а ця тварь зовсім його не поважає, все ухиляється
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07.05.2025 21:26 Відповісти
Russki kurvy...
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07.05.2025 21:42 Відповісти
Новий канцлер ФРН Фрідріх Мерц заявив, що Україна може покладатися на уряд Німеччини в контексті постачання крилатих ракет Taurus. Я

Про це він заявив у програмі «Was nun?» на каналі ZDF, повідомляє https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3990393-merc-sodo-peredanna-taurus-zelenskij-znae-so-moze-pokladatisa-na-nas.html Укрінформ.
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07.05.2025 22:00 Відповісти
 
 