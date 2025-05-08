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Польша попросила Германию продлить пребывание Patriot в Жешуве до конца года, - Туск

США предоставят Украине Patriot

Премьер-министр Польши Дональд Туск попросил новоизбранного канцлера ФРГ Фридриха Мерца продлить срок пребывания германских систем ПВО Patriot в Жешуве до конца текущего года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"Мы говорили о батарее германских Patriot, которые охраняют хаб и аэропорт в Жешуве. Я обратился к господину канцлеру с предложением, чтобы германская сторона подумала о продлении срока пребывания германских Patriot в Жешуве до конца года", - сказал глава польского правительства.

В то же время Туск отметил, что решение властей ФРГ по этому поводу займет "некоторое время", и он не ожидает "мгновенного ответа" на свою просьбу, поскольку понимает, что вопрос требует длительного рассмотрения.

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В январе 2025 года Patriot был развернут на аэродроме Ясенка в Жешуве, который является основным хабом для поставок иностранных вооружений в Украину. Первоначальный срок их размещения составлял полгода.

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08.05.2025 00:13 Ответить
 
 