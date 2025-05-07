Польща попросила Німеччину продовжити перебування Patriot у Жешуві до кінця року, - Туск

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск попросив новообраного канцлера ФРН Фрідріха Мерца продовжити термін перебування німецьких систем ППО Patriot у Жешуві до кінця поточного року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"Ми говорили про батарею німецьких Patriot, які охороняють хаб та аеропорт у Жешуві. Я звернувся до пана канцлера з пропозицією, щоб німецька сторона подумала про продовження терміну перебування німецьких Patriot у Жешуві до кінця року", — сказав очільник польського уряду.

Водночас Туск зазначив, що рішення влади ФРН щодо цього займе "деякий час", і він не очікує на "миттєву відповідь" на своє прохання, оскільки розуміє, що питання вимагає тривалого розгляду.

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У січні 2025 року Patriot був розгорнутий на аеродромі Ясьонка у Жешуві, який є основним хабом для постачання іноземних озброєнь в Україну. Початковий термін їхнього розміщення складав пів року.