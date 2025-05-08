Лукашенко о безопасности Беларуси: Война идет рядом, БПЛА залетают "по ошибке"

Белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что Беларусь остается "спокойной, мирной, доброй страной" на фоне российско-украинской войны. Он также признал, что "немного задержался" у власти.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Зеркало".

"Беспилотники не летают. А если и летают - по ошибке к нам залетают. Война идет рядом. <...> Вокруг неразбериха большая, очень большая. Это то, что вы видите, а то, чего вы не видите - это много нестабильных точек, которые могут получить свое развитие. Для нас важно и для меня - не допустить этого развития неблагоприятного для Беларуси. Надо защитить свою страну", - сказал Лукашенко.

Он также утверждает, что "фактически новое поколение приведено к власти".

"Ну, я немножко задержался, но потерпите. Должны же быть и опытные люди. У нас они есть. Но молодежь пришла", - добавил белорусский диктатор.

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Напомним, ранее сообщалось, что в течение января 2025 года в воздушное пространство Беларуси зашли по меньшей мере 94 российских дрона-камикадзе типа "Шахед".