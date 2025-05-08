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Новости Заявления Александра Лукашенко Ситуация на границе с Беларусью
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Лукашенко о безопасности Беларуси: Война идет рядом, БПЛА залетают "по ошибке"

Лукашенко прокомментировал безопасность Беларуси из-за войны в Украине

Белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что Беларусь остается "спокойной, мирной, доброй страной" на фоне российско-украинской войны. Он также признал, что "немного задержался" у власти.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Зеркало".

"Беспилотники не летают. А если и летают - по ошибке к нам залетают. Война идет рядом. <...> Вокруг неразбериха большая, очень большая. Это то, что вы видите, а то, чего вы не видите - это много нестабильных точек, которые могут получить свое развитие. Для нас важно и для меня - не допустить этого развития неблагоприятного для Беларуси. Надо защитить свою страну", - сказал Лукашенко.

Он также утверждает, что "фактически новое поколение приведено к власти".

"Ну, я немножко задержался, но потерпите. Должны же быть и опытные люди. У нас они есть. Но молодежь пришла", - добавил белорусский диктатор.

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Напомним, ранее сообщалось, что в течение января 2025 года в воздушное пространство Беларуси зашли по меньшей мере 94 российских дрона-камикадзе типа "Шахед".

Автор: 

Беларусь (7902) беспилотник (3653) Лукашенко Александр (3613) война в Украине (4173)


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Топ комментарии
+10
А орда пи@оров перла с территории Белоруси тоже ошибочно?
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08.05.2025 17:45
+2
Він взагалі затримався на цій землі і не трохи!
І ракети на нас летіли звідти випадково!
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08.05.2025 17:48
+2
Через нацистську білорусь ракети до нас летять регулярно, особливо х47. 13.01.2024 сама нацистська білорусь в черговий раз обстріляла Київ ракетами в третю годину ночі. Загинуло тоді 38 людей в момент обстрілу і ще 18 в лікарнях від поранень.
Нацистська білорусь - це такий самий учасник військової агрессії проти нашої країни, як і нацистська россія.
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08.05.2025 17:57
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Правила форума Совет форумчан
А орда пи@оров перла с территории Белоруси тоже ошибочно?
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08.05.2025 17:45 Ответить
«В конце января 2022 года Лукашенко в ходе телеобращения к белорусскому народу заявил, что «мы вернём нашу Украину в лоно нашего славянства»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C_%D0%B8_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%83#cite_note-19 [19]. ...а также предположил, что «Украина никогда с нами не будет воевать: эта война продлится, ну, максимум три-четыре дня. Там некому будет против нас воевать»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C_%D0%B8_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%83#cite_note-20 [20].»
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08.05.2025 18:22 Ответить
Усі в курсі, що ти так - просто посцяти вийшов!
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08.05.2025 17:48 Ответить
Він взагалі затримався на цій землі і не трохи!
І ракети на нас летіли звідти випадково!
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08.05.2025 17:48 Ответить
Так глядишь по ошибке и в Коленьку попадут
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08.05.2025 17:50 Ответить
Навколо плутанина велика, дуже велика. Це те, що ви бачите, а те, чого ви не бачите - це багато нестабільних точок,,білорський бульбенфюрер .с,,чий прорашистський потрох говорить ((("Безпілотники не літають. А якщо і літають - помилково до нас залітають. Війна йде поруч)Саме з бл,,,дорусії і зовсім не помилково.а згідно з планами рашистського вбивці йшли рашистські 60 км бронеколони на Київ.саме з б,,,дорусії летіли рашистські ракети сіючи смерть і розруху в Україні.а щоб Бог цим тваринам відплатив сторицею....
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08.05.2025 17:51 Ответить
бульбкнув губернатор вже давно кацапської області...
мо в хоккейчик, пузан?
ти і плешивий - перша тріка!

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08.05.2025 17:56 Ответить
Через нацистську білорусь ракети до нас летять регулярно, особливо х47. 13.01.2024 сама нацистська білорусь в черговий раз обстріляла Київ ракетами в третю годину ночі. Загинуло тоді 38 людей в момент обстрілу і ще 18 в лікарнях від поранень.
Нацистська білорусь - це такий самий учасник військової агрессії проти нашої країни, як і нацистська россія.
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08.05.2025 17:57 Ответить
Тим не менш, Україна досі має з цією "країною" угоду про дружбу, партнерство і співробітництво. Угода чинна.
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08.05.2025 18:00 Ответить
В нас з нацистською россією 117 договорів про мир, дружбу, співробітництво та визнання кордонів. Вся ця макулатура після 15.02.2014 нікого не цікавить.
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08.05.2025 18:27 Ответить
Ви глибоко помиляєтеся. Названі Вами документи -- анульовані, і угоди розірвані. Згадана мною -- чинна. І це не просто так.
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08.05.2025 18:40 Ответить
молодая команда?
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08.05.2025 18:05 Ответить
Коли тебе попрут з крісла та назначат губернатора, то тоже буде помилкою!
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08.05.2025 18:09 Ответить
Бульбо-гівно прикидається шоколадом.
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08.05.2025 18:16 Ответить
 
 