Лукашенко про безпеку Білорусі: Війна йде поруч, БПЛА залітають "помилково"

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь залишається "спокійною, мирною, доброю країною" на тлі російсько-української війни. Він також визнав, що "трохи затримався" при владі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Зеркало".

"Безпілотники не літають. А якщо і літають — помилково до нас залітають. Війна йде поруч. <...> Навколо плутанина велика, дуже велика. Це те, що ви бачите, а те, чого ви не бачите — це багато нестабільних точок, які можуть отримати свій розвиток. Для нас важливо і для мене — не допустити цього розвитку несприятливого для Білорусі. Треба захистити свою країну", - сказав Лукашенко.

Він також стверджує, що "фактично нове покоління приведено до влади".

"Ну, я трошки затримався, але потерпіть. Повинні ж бути й досвідчені люди. У нас вони є. Але молодь прийшла", - додав білоруський диктатор.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що протягом січня 2025 року до повітряного простору Білорусі зайшли щонайменше 94 російські дрони-камікадзе типу "Шахед".