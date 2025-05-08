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Лукашенко про безпеку Білорусі: Війна йде поруч, БПЛА залітають "помилково"

Лукашенко прокоментував безпеку Білорусі через війну в Україні

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь залишається "спокійною, мирною, доброю країною" на тлі російсько-української війни. Він також визнав, що "трохи затримався" при владі. 

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Зеркало".

"Безпілотники не літають. А якщо і літають — помилково до нас залітають. Війна йде поруч. <...> Навколо плутанина велика, дуже велика. Це те, що ви бачите, а те, чого ви не бачите — це багато нестабільних точок, які можуть отримати свій розвиток. Для нас важливо і для мене — не допустити цього розвитку несприятливого для Білорусі. Треба захистити свою країну", - сказав Лукашенко.

Він також стверджує, що "фактично нове покоління приведено до влади".

"Ну, я трошки затримався, але потерпіть. Повинні ж бути й досвідчені люди. У нас вони є. Але молодь прийшла", - додав білоруський диктатор.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що протягом січня 2025 року до повітряного простору Білорусі зайшли щонайменше 94 російські дрони-камікадзе типу "Шахед".

Автор: 

Білорусь (7941) безпілотник (4218) Лукашенко Олександр (2655) війна в Україні (4207)


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Топ коментарі
+7
А орда пи@оров перла с территории Белоруси тоже ошибочно?
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08.05.2025 17:45
+2
Він взагалі затримався на цій землі і не трохи!
І ракети на нас летіли звідти випадково!
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08.05.2025 17:48
+1
Усі в курсі, що ти так - просто посцяти вийшов!
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08.05.2025 17:48
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А орда пи@оров перла с территории Белоруси тоже ошибочно?
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08.05.2025 17:45 Відповісти
«В конце января 2022 года Лукашенко в ходе телеобращения к белорусскому народу заявил, что «мы вернём нашу Украину в лоно нашего славянства»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C_%D0%B8_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%83#cite_note-19 [19]. ...а также предположил, что «Украина никогда с нами не будет воевать: эта война продлится, ну, максимум три-четыре дня. Там некому будет против нас воевать»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C_%D0%B8_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%83#cite_note-20 [20].»
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08.05.2025 18:22 Відповісти
Усі в курсі, що ти так - просто посцяти вийшов!
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08.05.2025 17:48 Відповісти
Він взагалі затримався на цій землі і не трохи!
І ракети на нас летіли звідти випадково!
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08.05.2025 17:48 Відповісти
Так глядишь по ошибке и в Коленьку попадут
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08.05.2025 17:50 Відповісти
Навколо плутанина велика, дуже велика. Це те, що ви бачите, а те, чого ви не бачите - це багато нестабільних точок,,білорський бульбенфюрер .с,,чий прорашистський потрох говорить ((("Безпілотники не літають. А якщо і літають - помилково до нас залітають. Війна йде поруч)Саме з бл,,,дорусії і зовсім не помилково.а згідно з планами рашистського вбивці йшли рашистські 60 км бронеколони на Київ.саме з б,,,дорусії летіли рашистські ракети сіючи смерть і розруху в Україні.а щоб Бог цим тваринам відплатив сторицею....
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08.05.2025 17:51 Відповісти
бульбкнув губернатор вже давно кацапської області...
мо в хоккейчик, пузан?
ти і плешивий - перша тріка!

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08.05.2025 17:56 Відповісти
Через нацистську білорусь ракети до нас летять регулярно, особливо х47. 13.01.2024 сама нацистська білорусь в черговий раз обстріляла Київ ракетами в третю годину ночі. Загинуло тоді 38 людей в момент обстрілу і ще 18 в лікарнях від поранень.
Нацистська білорусь - це такий самий учасник військової агрессії проти нашої країни, як і нацистська россія.
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08.05.2025 17:57 Відповісти
Тим не менш, Україна досі має з цією "країною" угоду про дружбу, партнерство і співробітництво. Угода чинна.
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08.05.2025 18:00 Відповісти
молодая команда?
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08.05.2025 18:05 Відповісти
Коли тебе попрут з крісла та назначат губернатора, то тоже буде помилкою!
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08.05.2025 18:09 Відповісти
Бульбо-гівно прикидається шоколадом.
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08.05.2025 18:16 Відповісти
 
 