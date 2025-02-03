Щонайменше 94 "Шахеди" залетіли до Білорусі за січень, 2 із них збито, - "Беларускі Гаюн". ІНФОГРАФІКА
Протягом січня 2025 року до повітряного простору Білорусі зайшли щонайменше 94 російські дрони-камікадзе типу "Шахед".
Про це повідомляє моніторинговий проєкт "Беларускі Гаюн", передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, дрони заходили у повітряний простір Білорусі 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 14, 16, 18, 19, 22, 24, 27, 28, 29 та 31 січня.
Щонайменше 3 БПЛА залетіли прямо з РФ, один з них був збитий силами ППО під Гомелем, ще один дрон збили під Мозирем. Інформації про пошкодження або жертви на землі внаслідок падіння дронів не надходило.
Так, із 94 БПЛА за місяць:
- 30 повернулися до України та Росії;
- 62 зникли;
- 2 збиті ППО.
Також повідомляється, що загалом на сьогодні "Беларускі Гаюн" зафіксував 495 заходів російських БЛА до Білорусі за весь час спостереження, з яких 6 зайшли вже в лютому, а чисельність "шахедів", що були збити/впали, в Білорусі та Латвії досягла 12 одиниць.
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І жодний, нажаль, не влучив у Мозирьсьеій НПЗ.