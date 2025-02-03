Щонайменше 94 "Шахеди" залетіли до Білорусі за січень, 2 із них збито, - "Беларускі Гаюн". ІНФОГРАФІКА

Протягом січня 2025 року до повітряного простору Білорусі зайшли щонайменше 94 російські дрони-камікадзе типу "Шахед".

Про це повідомляє моніторинговий проєкт "Беларускі Гаюн", передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, дрони заходили у повітряний простір Білорусі 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 14, 16, 18, 19, 22, 24, 27, 28, 29 та 31 січня.

Щонайменше 3 БПЛА залетіли прямо з РФ, один з них був збитий силами ППО під Гомелем, ще один дрон збили під Мозирем. Інформації про пошкодження або жертви на землі внаслідок падіння дронів не надходило.

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Так, із 94 БПЛА за місяць:

30 повернулися до України та Росії;

62 зникли;

2 збиті ППО.

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Також повідомляється, що загалом на сьогодні "Беларускі Гаюн" зафіксував 495 заходів російських БЛА до Білорусі за весь час спостереження, з яких 6 зайшли вже в лютому, а чисельність "шахедів", що були збити/впали, в Білорусі та Латвії досягла 12 одиниць.