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"Беларускі Гаюн" заявляє про збиття "шахеда" над білоруським Мозирем

"Беларускі Гаюн" заявляє, що білоруська ППО збила безпілотник "шахед" над Мозирем в ніч на 28 січня.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм моніторингового проєкту.

"За попередньою інформацією, дрон-камікадзе типу "шахед" був збитий силами ППО над Мозирським районом, близько 00:55. Відомо, що в цей самий час у районі було чути вибух, а через 3 хвилини (00:58), з'явилась інформація, що цей шахед більше не фіксується", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, ввечері 27 січня росіяни запустили по Україні ударні безпілотники.

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Пост "Беларускі Гаюн" про збиття "шахеда"

Автор: 

Білорусь (7963) Шахед (1131)


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Алкошенку завтра до шефа з батьками!💀
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28.01.2025 03:12 Відповісти
Шаломов хоче бацьку без бензину лишити
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28.01.2025 04:20 Відповісти
Здається у нас вже є багато кацапських шахедів в цілому стані. Чому б цим шахедам не "заблудитись" і в стані "локаційної загубленості" приземлитись по мозирському НПЗ?
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28.01.2025 04:44 Відповісти
А уламки, шо уламки? По НПЗ не влучили? Шкода.
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28.01.2025 05:27 Відповісти
То тобі, бацька, вітання із черговою "перемогою" на виборах від братів.
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28.01.2025 05:57 Відповісти
 
 