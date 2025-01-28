"Беларускі Гаюн" заявляє про збиття "шахеда" над білоруським Мозирем

"Беларускі Гаюн" заявляє, що білоруська ППО збила безпілотник "шахед" над Мозирем в ніч на 28 січня.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм моніторингового проєкту.

"За попередньою інформацією, дрон-камікадзе типу "шахед" був збитий силами ППО над Мозирським районом, близько 00:55. Відомо, що в цей самий час у районі було чути вибух, а через 3 хвилини (00:58), з'явилась інформація, що цей шахед більше не фіксується", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, ввечері 27 січня росіяни запустили по Україні ударні безпілотники.

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