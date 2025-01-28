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Росіяни атакують Україну ударними безпілотниками, - Повітряні Сили (оновлено)

шахеди

Ввечері 27 січня росіяни запустили по Україні ударні безпілотники.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Повітряних Сил.

Наразі декілька груп ударних БпЛА рухаються територією Херсонської області, у напрямку Миколаївщини.

Оновлення щодо руху БпЛА

Станом на 21:43 групи ударних БпЛА рухаються в північній частині Сумської області, у напрямку Чернігівщини.

Оновлення станом на 22:06

  • БпЛА у Сумській області, рухаються в західному напрямку.
  • БпЛА на Чернігівщині, рухаються в західному напрямку.
  • БпЛА на Одещині, рухаються в північно-західному напрямку.
  • БпЛА на Харківщині, рухаються в західному напрямку.
  • БпЛА на Донеччині, рухаються в західному напрямку.
  • БпЛА на Черкащині, рухаються в північно-західному напрямку.
  • БпЛА на Дніпропетровщині, рухаються в північному напрямку.
  • БпЛА на Миколаївщині, рухаються в північно-західному напрямку.
  • БпЛА на Кіровоградщині, рухаються в північному напрямку.

Оновлення станом на 00:00

  • БпЛА у Сумській області, рухаються в західному напрямку.
  • БпЛА на Чернігівщині, рухаються в західному напрямку.
  • БпЛА на Харківщині, рухаються в північному напрямку.
  • БпЛА на Черкащині, рухаються в східному напрямку.
  • БпЛА на Дніпропетровщині, рухаються в північно-західному напрямку.
  • БпЛА на Миколаївщині, рухаються в північно-західному напрямку.
  • БпЛА на Херсонщині, рухаються в північному напрямку.

Читайте: Російський дрон атакував трактор у Херсоні, загинув чоловік

Автор: 

Повітряні сили (2733) повітряна тривога (932) Шахед (1131) війна в Україні (4586)


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Почнемо вже займатись дронами для знищення шахедів, чи дальше будемо вирішувати питання способом другої світової.
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27.01.2025 20:36 Відповісти
А ви впевнені, що ви вирішуєте якісь питання?
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28.01.2025 00:27 Відповісти
Киця, він про країну в цілому і про тих, хто вирішує
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28.01.2025 05:54 Відповісти
Каждый день
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27.01.2025 21:21 Відповісти
Щє й війна чомусь теж кожен день...
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28.01.2025 00:28 Відповісти
Фіксуємо, спостерігаємо.....
готовимося до "радіолокаційно втрачені"
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27.01.2025 22:21 Відповісти
Спостерігайте! Якщо помітите щось підозріле - доповідайте. Беру ситуацію під особистий контроль. Ситуація складна, але контрольльвана!
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28.01.2025 06:34 Відповісти
А моцква спокійно спить
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28.01.2025 00:37 Відповісти
 
 