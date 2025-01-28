Росіяни атакують Україну ударними безпілотниками, - Повітряні Сили (оновлено)
Ввечері 27 січня росіяни запустили по Україні ударні безпілотники.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Повітряних Сил.
Наразі декілька груп ударних БпЛА рухаються територією Херсонської області, у напрямку Миколаївщини.
Оновлення щодо руху БпЛА
Станом на 21:43 групи ударних БпЛА рухаються в північній частині Сумської області, у напрямку Чернігівщини.
Оновлення станом на 22:06
- БпЛА у Сумській області, рухаються в західному напрямку.
- БпЛА на Чернігівщині, рухаються в західному напрямку.
- БпЛА на Одещині, рухаються в північно-західному напрямку.
- БпЛА на Харківщині, рухаються в західному напрямку.
- БпЛА на Донеччині, рухаються в західному напрямку.
- БпЛА на Черкащині, рухаються в північно-західному напрямку.
- БпЛА на Дніпропетровщині, рухаються в північному напрямку.
- БпЛА на Миколаївщині, рухаються в північно-західному напрямку.
- БпЛА на Кіровоградщині, рухаються в північному напрямку.
Оновлення станом на 00:00
- БпЛА у Сумській області, рухаються в західному напрямку.
- БпЛА на Чернігівщині, рухаються в західному напрямку.
- БпЛА на Харківщині, рухаються в північному напрямку.
- БпЛА на Черкащині, рухаються в східному напрямку.
- БпЛА на Дніпропетровщині, рухаються в північно-західному напрямку.
- БпЛА на Миколаївщині, рухаються в північно-західному напрямку.
- БпЛА на Херсонщині, рухаються в північному напрямку.
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