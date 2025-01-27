Російський дрон атакував трактор у Херсоні, загинув чоловік

27 січня російські окупанти скинули вибухівку з безпілотника на трактор у Херсоні, загинув чоловік.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

"У Херсоні російські загарбники атакували з БпЛА трактор. Внаслідок скидання вибухівки з дрона загинув 44-річний чоловік. Мої співчуття рідним і близьким", - написав Прокудін.

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