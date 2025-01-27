УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6946 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
764 3

Російський дрон атакував трактор у Херсоні, загинув чоловік

вибух

27 січня російські окупанти скинули вибухівку з безпілотника на трактор у Херсоні, загинув чоловік.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

"У Херсоні російські загарбники атакували з БпЛА трактор. Внаслідок скидання вибухівки з дрона загинув 44-річний чоловік. Мої співчуття рідним і близьким", - написав Прокудін.

Дивіться: Окупанти атакували з БпЛА Херсон та область: одна людина загинула, ще одна постраждала, поранено старосту Антонівського округу. ВIДЕО

Автор: 

обстріл (29006) Херсон (3418) жертви (1811) Херсонська область (5851) Херсонський район (336) війна в Україні (4586)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сволота рашистська!
показати весь коментар
27.01.2025 18:50 Відповісти
а я говорив - видайте комунальщикам і трактористам дробовики
показати весь коментар
27.01.2025 18:53 Відповісти
скоро і на тракторах буде РЕБ....
показати весь коментар
27.01.2025 18:57 Відповісти
 
 