Російський дрон атакував трактор у Херсоні, загинув чоловік
27 січня російські окупанти скинули вибухівку з безпілотника на трактор у Херсоні, загинув чоловік.
Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.
"У Херсоні російські загарбники атакували з БпЛА трактор. Внаслідок скидання вибухівки з дрона загинув 44-річний чоловік. Мої співчуття рідним і близьким", - написав Прокудін.
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Иллария Соняшникова
показати весь коментар27.01.2025 18:50 Відповісти Мені подобається 4 Посилання
Yurii #596422
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Luk Viktor #596152
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