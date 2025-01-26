Окупанти атакували з БпЛА Херсон та область: одна людина загинула, ще одна постраждала, поранено старосту Антонівського округу. ВIДЕО

Сьогодні, 26 січня, російські війська атакували безпілотниками Херсон та Херсонську область, унаслідок чого є загиблий та поранені.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Так, за даними голова Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, російські терористи вбили з дрона ще одного жителя Херсонщини.



Між селами Велетенське та Розлив окупанти атакували з БпЛА 45-річного чоловіка, який їхав на велосипеді.

"Він дістав поранення, несумісні з життям. Мої співчуття рідним і близьким загиблого", - йдеться в повідомленні.

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Начальник Херсонської МВА розповів, що ворожий безпілотник атакував старосту Антонівського старостинського округу Сергія Іващенка. У нього уламкові поранення ніг.

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Як повідомили в ОВА, також росіяни атакували з БпЛА чоловіка у Корабельному районі Херсону.

За попередніми даними, 49-річний херсонець дістав вибухову травму. Наразі медики проводять обстеження та надають потерпілому допомогу.