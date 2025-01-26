Учора ввечері росіяни атакували КАБами лікарню в Бериславі: медпрацівники дістали контузії. ФОТО

Увечері 25 січня армія РФ обстріляла КАБами Берислав на Херсонщині.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Херсонській ОВА

Учора ввечері російські війська атакували з авіації Берислав. Шість керованих авіабомб окупанти скинули на заклад охорони здоровʼя.

Персонал лікарні встиг сховатися в укритті. Попередньо, кілька медиків дістали контузії.

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Наслідки "прильотів" — на фото.





