Учора ввечері росіяни атакували КАБами лікарню в Бериславі: медпрацівники дістали контузії. ФОТО
Увечері 25 січня армія РФ обстріляла КАБами Берислав на Херсонщині.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Херсонській ОВА
Учора ввечері російські війська атакували з авіації Берислав. Шість керованих авіабомб окупанти скинули на заклад охорони здоровʼя.
Персонал лікарні встиг сховатися в укритті. Попередньо, кілька медиків дістали контузії.
Наслідки "прильотів" — на фото.
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Yurii #596422
показати весь коментар26.01.2025 11:21 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Evgeny N
показати весь коментар26.01.2025 12:20 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
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