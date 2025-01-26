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Учора ввечері росіяни атакували КАБами лікарню в Бериславі: медпрацівники дістали контузії. ФОТО

Увечері  25 січня армія РФ обстріляла КАБами Берислав на Херсонщині.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Херсонській ОВА

Учора ввечері російські війська атакували з авіації Берислав. Шість керованих авіабомб окупанти скинули на заклад охорони здоровʼя.

Персонал лікарні встиг сховатися в укритті. Попередньо, кілька медиків дістали контузії.

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Наслідки "прильотів" — на фото.

Окупанти атакували КАБами Берислав 26 січня
Окупанти атакували КАБами Берислав 26 січня
Окупанти атакували КАБами Берислав 26 січня

Автор: 

лікарня (1364) Берислав (193) КАБ (379) Херсонська область (5851) Бериславський район (87)


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Росіяни скинули "розумну бомбу" на Бєлгородську область - Astra
показати весь коментар
26.01.2025 11:21 Відповісти
Як були андрофагами 800 років тому, так ними і лишилися, тільки вже зі зброєю та ЯЗ. Виродки! Повна стерилізація тієї біомаси і в резервацію за Полярне коло подихать!
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26.01.2025 12:20 Відповісти
 
 