Вчера вечером россияне атаковали КАБами больницу в Бериславе: медработники получили контузии. ФОТО

Вечером 25 января армия РФ обстреляла КАБами Берислав в Херсонской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Херсонской ОГА

Вчера вечером российские войска атаковали из авиации Берислав. Шесть управляемых авиабомб оккупанты сбросили на учреждение здравоохранения.

Персонал больницы успел укрыться в укрытии. Предварительно, несколько медиков получили контузии.

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Последствия "прилетов" - на фото.





