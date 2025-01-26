Вчера вечером россияне атаковали КАБами больницу в Бериславе: медработники получили контузии. ФОТО
Вечером 25 января армия РФ обстреляла КАБами Берислав в Херсонской области.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Херсонской ОГА
Вчера вечером российские войска атаковали из авиации Берислав. Шесть управляемых авиабомб оккупанты сбросили на учреждение здравоохранения.
Персонал больницы успел укрыться в укрытии. Предварительно, несколько медиков получили контузии.
Последствия "прилетов" - на фото.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Yurii #596422
показать весь комментарий26.01.2025 11:21 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Evgeny N
показать весь комментарий26.01.2025 12:20 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль