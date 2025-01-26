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Вчера вечером россияне атаковали КАБами больницу в Бериславе: медработники получили контузии. ФОТО

Вечером 25 января армия РФ обстреляла КАБами Берислав в Херсонской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Херсонской ОГА

Вчера вечером российские войска атаковали из авиации Берислав. Шесть управляемых авиабомб оккупанты сбросили на учреждение здравоохранения.

Персонал больницы успел укрыться в укрытии. Предварительно, несколько медиков получили контузии.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Оккупанты обстреляли здание больницы в Мирнограде на Донетчине. ФОТОрепортаж

Последствия "прилетов" - на фото.

Окупанти атакували КАБами Берислав 26 січня
Окупанти атакували КАБами Берислав 26 січня
Окупанти атакували КАБами Берислав 26 січня

Автор: 

больница (1442) Берислав (148) КАБ (376) Херсонская область (4857) Бериславский район (85)


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Росіяни скинули "розумну бомбу" на Бєлгородську область - Astra
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26.01.2025 11:21 Ответить
Як були андрофагами 800 років тому, так ними і лишилися, тільки вже зі зброєю та ЯЗ. Виродки! Повна стерилізація тієї біомаси і в резервацію за Полярне коло подихать!
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26.01.2025 12:20 Ответить
 
 