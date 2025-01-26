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Доба на Херсонщині: ворог обстріляв 35 населених пунктів, є поранені

Наслідки влучання керованої авіабомби на територію дитячого садка.

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Велетенське, Інженерне, Придніпровське, Садове, Берислав, Станіслав, Широка Балка, Микільське, Кізомис, Тягинка, Іванівка, Бургунка, Розлив, Понятівка, Козацьке, Монастирське, Токарівка, Осокорівка, Михайлівка, Львове, Шляхове, Комишани, Золота Балка, Милове, Веселе, Одрадокам'янка, Новотягинка, Новоолександрівка, Гаврилівка, Чорнобаївка, Дудчани, Ольгівка, Червоний Маяк та місто Херсон.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін. 

"Російські військові били по житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 2 багатоповерхівки. Також окупанти понівечили приватний автомобіль.

Через російську агресію 4 людини дістали поранення", - йдеться в повідомленні.

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Автор: 

обстріл (29006) Херсон (3418) Херсонська область (5851) Херсонський район (336)


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