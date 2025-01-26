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Доба у Харкові: росіяни декілька разів атакували безпілотниками "Молния" та "Шахед", є постраждалі. ФОТО

Протягом доби ворог завдавав ударів по Харкову безпілотниками типу "Молнія" та "Шахед". Під ударом опинилися Шевченківський, Київський, Холодногірський, Основʼянський райони міста.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Постраждали три людини - гостра реакція на стрес, без госпіталізації.

Пошкоджені понад 10 автомобілів, скління житлових будинків, вікна нежитлових будівель", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок нічного удару "Шахеду" близько 04:43 в Основ'янському районі пошкоджено вікна та дахи 12 приватних будинків. Постраждалих немає.

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Наслідки обстрілів Харкова
Наслідки обстрілів Харкова
Наслідки обстрілів Харкова

Автор: 

безпілотник (4296) обстріл (29006) Харків (5666) Шахед (1131) Харківська область (1042) Харківський район (318)


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То що, можна констатувати, що зграя злочинців з ОП вирішила русакам здати й Харків!?
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26.01.2025 08:49 Відповісти
 
 