Сутки в Харькове: россияне несколько раз атаковали беспилотниками "Молния" и "Шахед", есть пострадавшие. ФОТО
В течение суток враг наносил удары по Харькову беспилотниками типа "Молния" и "Шахед". Под ударом оказались Шевченковский, Киевский, Холодногорский, Основянский районы города.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов.
"Пострадали три человека - острая реакция на стресс, без госпитализации.
Повреждены более 10 автомобилей, остекление жилых домов, окна нежилых зданий", - говорится в сообщении.
В результате ночного удара "Шахеда" около 04:43 в Основянском районе повреждены окна и крыши 12 частных домов. Пострадавших нет.
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Галина Гойс
показать весь комментарий26.01.2025 08:49 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
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