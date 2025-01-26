Сутки в Харькове: россияне несколько раз атаковали беспилотниками "Молния" и "Шахед", есть пострадавшие. ФОТО

В течение суток враг наносил удары по Харькову беспилотниками типа "Молния" и "Шахед". Под ударом оказались Шевченковский, Киевский, Холодногорский, Основянский районы города.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов.

"Пострадали три человека - острая реакция на стресс, без госпитализации.

Повреждены более 10 автомобилей, остекление жилых домов, окна нежилых зданий", - говорится в сообщении.



В результате ночного удара "Шахеда" около 04:43 в Основянском районе повреждены окна и крыши 12 частных домов. Пострадавших нет.

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