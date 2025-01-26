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Сутки на Херсонщине: враг обстрелял 35 населенных пунктов, есть раненые

Наслідки влучання керованої авіабомби на територію дитячого садка.

За прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Антоновка, Велетенское, Инженерное, Приднепровское, Садовое, Берислав, Станислав, Широкая Балка, Никольское, Кизомыс, Тягинка, Ивановка, Бургунка, Разлив, Понятовка, Казацкое, Монастырское, Токаревка, Осокоровка, Михайловка, Львовское, Шляховое, Камышаны, Золотая Балка, Меловое, Веселое, Одрадокаменка, Новотягинка, Новоалександровка, Гавриловка, Чернобаевка, Дудчаны, Ольговка, Червоный Маяк и город Херсон.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Херсонской ОГА Александр Прокудин.

"Российские военные били по жилым кварталам населенных пунктов области, в частности повредили 2 многоэтажки. Также оккупанты изуродовали частный автомобиль.

Из-за российской агрессии 4 человека получили ранения", - говорится в сообщении.

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обстрел (27652) Херсон (2872) Херсонская область (4857) Херсонский район (327)


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