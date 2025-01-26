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Лукашенко запевнив, що "Орєшнік" перекинуть у Білорусь "з дня на день"

Лукашенко очікує Орєшнік

Олександр Лукашенко, який захопив владу у Білорусі, запевняє, що "Орєшнік" нібито буде в Білорусі "з дня на день" Його можуть розмістити біля Смоленська.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на з посиланням на "Белту".

Після голосування він заявив представникам ЗМІ що "Орєшнік" перекинуть у Білорусь "з дня на день".

Він також поділився планами щодо розміщення "Орєшніка" біля російського Смоленська.

"Туди, ближче до Смоленська. Я так мрію. А там подивимося. Потрібно певну відстань. Погано, коли твої об'єкти ураження дуже близько. Але і коли дуже далеко, менше навантаження вони можуть нести", - сказав Лукашенко.

Також читайте: Мені абсолютно фіолетово, чи визнає Євросоюз наші вибори, - Лукашенко

Лукашенко додав, що саме це є причиною, чому він хоче розмістити "Орєшнік" біля Росії.

Автор: 

Білорусь (7963) Лукашенко Олександр (2659)


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Топ коментарі
+10
А що, у них свого власного немає?
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26.01.2025 15:05
+8
Своим ходом на Минскау полетят...
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26.01.2025 15:07
+8
....я так мрію..
у 17 років мріяв якби якийсь доярці под хвіт вставити в орєшнікє
а зараз тільки про орєшнік..
-взрослєєт..
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26.01.2025 15:07
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А що, у них свого власного немає?
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26.01.2025 15:05 Відповісти
А может это путин был
Он шел по сельской местности
К ближайшему "Арешнику"
За новою дылдой
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26.01.2025 15:09 Відповісти
У них арэшнік!
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26.01.2025 15:33 Відповісти
пасмешнік перекине Ярс з шахти Капустиного Яру прямо на мінськ
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26.01.2025 16:17 Відповісти
Шляпа вусата
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26.01.2025 15:05 Відповісти
От от буде "Орєшнік" радіє -- пупс №2
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26.01.2025 15:06 Відповісти
Це вже буде не "орєшнік" а бульбашнік.
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26.01.2025 15:31 Відповісти
Своим ходом на Минскау полетят...
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26.01.2025 15:07 Відповісти
Лука, головне не прогав час вильоту
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26.01.2025 15:07 Відповісти
....я так мрію..
у 17 років мріяв якби якийсь доярці под хвіт вставити в орєшнікє
а зараз тільки про орєшнік..
-взрослєєт..
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26.01.2025 15:07 Відповісти
Якій доярці і під який хвіт?
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26.01.2025 15:42 Відповісти
Чує кіт в глечику молоко, та голова не влазить...
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26.01.2025 17:27 Відповісти
Я ось не розумію, чому так деяким весело. Ще не на сміялися з 2019??? Чмобіки, цигани, банки концервації і тд... А Україну потроху шматуюють. 😿
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26.01.2025 15:09 Відповісти
Поплач...
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26.01.2025 15:27 Відповісти
Я просто реально дивлюся на речі. Реальність нажаль похмуре. А твій героїчний висер ППО не замінить. Що ж тоді завиєш коли цей предур дійсно шарахне???
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26.01.2025 15:37 Відповісти
Так вже ж шарахав...
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26.01.2025 15:49 Відповісти
пустишкою
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26.01.2025 16:31 Відповісти
Ця шняга має сенс тільки з ЯЗ. Корисна вага щось біля 1200 кг. Пускати 36 бомб по 30 кг ніхто не буде.
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26.01.2025 17:38 Відповісти
Увесь березень 2022 я їздив із Петропавлівської Борщагівки до Червоного корпусу Універа купити цигарки та попити кави по пустому проспекту Перемоги. Бо всі сцикуни з"іпались з Києва. Доїжджав за 8 хвилин. Хороші були часи.
Розкажи мені ще щось про реальність...
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26.01.2025 16:10 Відповісти
а ближче цигарок і кави не продавали?
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26.01.2025 16:32 Відповісти
50 млн долларів один пуск! кому воно треба? це ефективно лише у ядерному виконанні. без ядерного заряду немає сенсу його запускати.
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26.01.2025 16:18 Відповісти
Risum teneatis, amici! Чижика съел! Гаражі розваляв!
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26.01.2025 15:30 Відповісти
Ви бачили? Гаражі були розвалені ракетою, яку збили десь у 7-25.
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26.01.2025 17:40 Відповісти
Ну ви певно на власні очі бачили саме ті ракети, що гаражі розваляли.
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27.01.2025 08:59 Відповісти
На превеликий жвль - бачив.
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27.01.2025 19:22 Відповісти
Zклонєн Vєріть.
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28.01.2025 08:55 Відповісти
Як хочеш. Твої проблеми. Тобі марафон з цензором насцяли у вуха, а ти й радий. Отой *какашнік* прилетів по одному відомому підриємству. А по гаражах - підбита крилата ракета.
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28.01.2025 12:43 Відповісти
Ну так, маю вірити якомусь аноніму з Інтернета.
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28.01.2025 13:08 Відповісти
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28.01.2025 16:57 Відповісти
перший удар ядерною зброєю буде нанесений з території Білорусі. Підозрюю, що по Україні на донбасі, щоб уразити основне наше угрупування. щоб подивитися, що зроблять «гаранти» у відповідь. Воювати точно будуть якщо не всі, то 90% не то що населення України, а світу. Буде весело спостерігати, як бувші товстосуми будуть шукати неоплавлену частину Землі і як їхні мрії будуть згасати в усвідомленні реальності. Війна торкнеться всіх
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26.01.2025 15:11 Відповісти
Слушне зауваження. ***** дійсно любить воювати руками "малих народів". Білорусь підходить під випалювання, а Лукашенко готовий кандидат на "цапа-відбувайла".
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26.01.2025 15:20 Відповісти
Північна частина Донбасу це басейн річки Донець, яка впадає в річку Дон. Якщо південніше, то все піде прямо в Азов. Вдаривши по Донеччині, вони засеруть ростовську область, Азов і Чорне море, а там Туреччина, яка не боїться збивати качапські літаючі корита.
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26.01.2025 15:59 Відповісти
коли це кацапів зупиняло ?
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26.01.2025 17:42 Відповісти
То нехай відразу по ростову вдарять, якщо воронеж не може дочекатися.
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26.01.2025 19:39 Відповісти
Як казав один єврей, будуть бити не по паспорту, а по морді. Тобто всі розуміють що бити у відповідь потрібно по моцкві хто віддає команди а не по пішаку типо Бульбофюрера. А на рахунок того що ***** поставив Бульбофюреру під самим кордоном країн Європи зброю масового знищення, Європа повинна проснутись. Бо ***** нарушив всі відомі домовленності про нерозповсюдження ядерної зброї і готує напад на ЄС
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26.01.2025 16:08 Відповісти
своїм ходом с боєвою частиною
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26.01.2025 15:11 Відповісти
Що трапилось із сайтом?Де колись прапор країни був ,стоїть знак питання..
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26.01.2025 15:11 Відповісти
какая разніца ?
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26.01.2025 15:26 Відповісти
і нік спотворений
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26.01.2025 16:33 Відповісти
Аналогічно. Трамп фінансування прикрив.
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26.01.2025 17:42 Відповісти
ну і йо бнуте. )) а Капустін Яр тоже до Смоленська перекинуть? ) орєшнік потрібно із спеціальних полігонів запускати. ой, дурне.
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26.01.2025 15:13 Відповісти
«Оре́шник» - российский экспериментальный подвижный грунтовый ракетный комплекс и одноимённая баллистическая ракета средней дальности
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26.01.2025 15:24 Відповісти
"Грунтовий" - це грунтом стріляє?
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26.01.2025 15:29 Відповісти
вот іменно шо експерементальний. як танк армата. ))
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26.01.2025 15:32 Відповісти
Робить з литвинів мішень?
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26.01.2025 15:13 Відповісти
Ще вибори не минули , а воно тішиться майбутньою ракетою. Знає наперед про результат виборів. А потім розповідатиме про демократичні вибори
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26.01.2025 15:15 Відповісти
Вже навіть русня про нього не згадує нвде, бо то була трешова ганьба. А цей ніби в комі місяць був. Скажіть йому хтось, що йому якщо щось таке дадуть, то це значить, що русні воно не потрібне або то спосіб здихатись якогось лайна
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26.01.2025 15:23 Відповісти
- Товариш Рак, ви що, мудак?
- Іначє нам ніззя нікак!
(с) Митець
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26.01.2025 15:32 Відповісти
Треба вважати,бо возити орєшнік для показухи туди сюди,ще зачепиться за якийсь цвях та й здується))
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26.01.2025 15:23 Відповісти
тобто, тему ядєрки закрито?
зараз і на майбутнє, арєшнік, що астероїд, всіх пабєдіт?
ховайся в жито.....
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26.01.2025 15:26 Відповісти
Нехай готує бульбу ! Вона краще літає
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26.01.2025 15:28 Відповісти
Росіяни скинули "розумну бомбу" на Бєлгородську область - Astra
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26.01.2025 15:30 Відповісти
Орешние Черешник, Пюрешник гівно у картопенпюрера в голові, як і у бидла **************.
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26.01.2025 15:33 Відповісти
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26.01.2025 15:33 Відповісти
Маємо на увазі
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26.01.2025 15:44 Відповісти
У бульбаша на всі випадки єсть карти! Він покаже і розкаже!
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26.01.2025 15:35 Відповісти
Хорошо бы своим ходом перекинули..
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26.01.2025 15:47 Відповісти
Ніби цей гауляйтер Бл*доруської області ерефії вирішує де стоятиме путінський комплекс і куди з нього стрілятимуть. Віддав країну рашистам і пучить тепер баньки, намагаючись показати, що ще щось з себе представляє.
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26.01.2025 15:51 Відповісти
Нові дані про "новий" "орєшнік":

"Орешнік": стара розробка під новим ім'ям

Ракета "Орешнік" ідентифікується як РС-26 "Рубіж", серійне виробництво якої планували ще 2017 року. Проте 2018-го росія нібито вирішила скасувати її постачання на озброєння. Це означає, що розробку ракети розпочали ще на початку 2010-х років, якщо не раніше.
Особливу увагу привертає індекс деталі - "ЕФИТ 302811.002", який пов'язаний з російським підприємством НПЦАП, що спеціалізується на системах управління для ракетних комплексів. Серед замовлень цього підприємства фігурують ракети "Зеніт", "Протон-М", "Фрегат" та навіть міжконтинентальні ракети "Тополь-М".
Дослідження підтверджує, що кремль активно порушував Договір про ліквідацію ракет середньої та малої дальності (ДРСМД) зі США. Розробка "Орешніка", ймовірно, здійснювалася на основі готових елементів інших ракет, як-от "Ярс" і "Тополь".
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26.01.2025 15:56 Відповісти
"з дня на день" ти станеш ЛукаШЕСКУ
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26.01.2025 15:56 Відповісти
Рашка скидає у Білорусь весь свій НЕПОТРІБ?!
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26.01.2025 15:57 Відповісти
Зачем тебе орешник, дефективный? Хочешь таки нарваться на 3.14здюля?
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26.01.2025 16:12 Відповісти
Чому білоруські партизани ще досі не спалили Мозирський НПЗ?
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26.01.2025 16:21 Відповісти
А є що розміщати? 😁
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26.01.2025 16:57 Відповісти
https://www.eurointegration.com.ua/news/2025/01/26/7203423/ Пес Лукашенка надзюрив на дільницю, де голосував господар
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26.01.2025 17:02 Відповісти
Под этим орешником тебя и закопают, гнида картофельная!
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26.01.2025 18:05 Відповісти
 
 