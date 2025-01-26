Лукашенко запевнив, що "Орєшнік" перекинуть у Білорусь "з дня на день"

Олександр Лукашенко, який захопив владу у Білорусі, запевняє, що "Орєшнік" нібито буде в Білорусі "з дня на день" Його можуть розмістити біля Смоленська.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на з посиланням на "Белту".

Після голосування він заявив представникам ЗМІ що "Орєшнік" перекинуть у Білорусь "з дня на день".

Він також поділився планами щодо розміщення "Орєшніка" біля російського Смоленська.

"Туди, ближче до Смоленська. Я так мрію. А там подивимося. Потрібно певну відстань. Погано, коли твої об'єкти ураження дуже близько. Але і коли дуже далеко, менше навантаження вони можуть нести", - сказав Лукашенко.

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Лукашенко додав, що саме це є причиною, чому він хоче розмістити "Орєшнік" біля Росії.