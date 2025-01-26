Лукашенко запевнив, що "Орєшнік" перекинуть у Білорусь "з дня на день"
Олександр Лукашенко, який захопив владу у Білорусі, запевняє, що "Орєшнік" нібито буде в Білорусі "з дня на день" Його можуть розмістити біля Смоленська.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на з посиланням на "Белту".
Після голосування він заявив представникам ЗМІ що "Орєшнік" перекинуть у Білорусь "з дня на день".
Він також поділився планами щодо розміщення "Орєшніка" біля російського Смоленська.
"Туди, ближче до Смоленська. Я так мрію. А там подивимося. Потрібно певну відстань. Погано, коли твої об'єкти ураження дуже близько. Але і коли дуже далеко, менше навантаження вони можуть нести", - сказав Лукашенко.
Лукашенко додав, що саме це є причиною, чому він хоче розмістити "Орєшнік" біля Росії.
Топ коментарі
+10 Ярослав Кийко
показати весь коментар26.01.2025 15:05 Посилання
+8 Валерий Коломиец #502756
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+8 евгений коноваленко #556652
показати весь коментар26.01.2025 15:07 Посилання
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Он шел по сельской местности
К ближайшему "Арешнику"
За новою дылдой
у 17 років мріяв якби якийсь доярці под хвіт вставити в орєшнікє
а зараз тільки про орєшнік..
-взрослєєт..
Розкажи мені ще щось про реальність...
Чижика съел!Гаражі розваляв!
- Іначє нам ніззя нікак!
(с) Митець
зараз і на майбутнє, арєшнік, що астероїд, всіх пабєдіт?
ховайся в жито.....
"Орешнік": стара розробка під новим ім'ям
Ракета "Орешнік" ідентифікується як РС-26 "Рубіж", серійне виробництво якої планували ще 2017 року. Проте 2018-го росія нібито вирішила скасувати її постачання на озброєння. Це означає, що розробку ракети розпочали ще на початку 2010-х років, якщо не раніше.
Особливу увагу привертає індекс деталі - "ЕФИТ 302811.002", який пов'язаний з російським підприємством НПЦАП, що спеціалізується на системах управління для ракетних комплексів. Серед замовлень цього підприємства фігурують ракети "Зеніт", "Протон-М", "Фрегат" та навіть міжконтинентальні ракети "Тополь-М".
Дослідження підтверджує, що кремль активно порушував Договір про ліквідацію ракет середньої та малої дальності (ДРСМД) зі США. Розробка "Орешніка", ймовірно, здійснювалася на основі готових елементів інших ракет, як-от "Ярс" і "Тополь".