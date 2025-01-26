Лукашенко заверил, что "Орешник" перебросят в Беларусь "со дня на день"
Александр Лукашенко, захвативший власть в Беларуси, уверяет, что "Орешник" якобы будет в Беларуси "со дня на день" Его могут разместить возле Смоленска.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на со ссылкой на "Белту".
После голосования он заявил представителям СМИ что "Орешник" перебросят в Беларусь "со дня на день".
Он также поделился планами по размещению "Орешника" возле российского Смоленска.
"Туда, ближе к Смоленску. Я так мечтаю. А там посмотрим. Нужно определенное расстояние. Плохо, когда твои объекты поражения очень близко. Но и когда очень далеко, меньшую нагрузку они могут нести", - сказал Лукашенко.
Лукашенко добавил, что именно это является причиной, почему он хочет разместить "Орешник" возле России.
Топ комментарии
+10 Ярослав Кийко
показать весь комментарий26.01.2025 15:05 Ссылка
+8 Валерий Коломиец #502756
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+8 евгений коноваленко #556652
показать весь комментарий26.01.2025 15:07 Ссылка
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Он шел по сельской местности
К ближайшему "Арешнику"
За новою дылдой
у 17 років мріяв якби якийсь доярці под хвіт вставити в орєшнікє
а зараз тільки про орєшнік..
-взрослєєт..
Розкажи мені ще щось про реальність...
Чижика съел!Гаражі розваляв!
- Іначє нам ніззя нікак!
(с) Митець
зараз і на майбутнє, арєшнік, що астероїд, всіх пабєдіт?
ховайся в жито.....
"Орешнік": стара розробка під новим ім'ям
Ракета "Орешнік" ідентифікується як РС-26 "Рубіж", серійне виробництво якої планували ще 2017 року. Проте 2018-го росія нібито вирішила скасувати її постачання на озброєння. Це означає, що розробку ракети розпочали ще на початку 2010-х років, якщо не раніше.
Особливу увагу привертає індекс деталі - "ЕФИТ 302811.002", який пов'язаний з російським підприємством НПЦАП, що спеціалізується на системах управління для ракетних комплексів. Серед замовлень цього підприємства фігурують ракети "Зеніт", "Протон-М", "Фрегат" та навіть міжконтинентальні ракети "Тополь-М".
Дослідження підтверджує, що кремль активно порушував Договір про ліквідацію ракет середньої та малої дальності (ДРСМД) зі США. Розробка "Орешніка", ймовірно, здійснювалася на основі готових елементів інших ракет, як-от "Ярс" і "Тополь".