Лукашенко заверил, что "Орешник" перебросят в Беларусь "со дня на день"

Александр Лукашенко, захвативший власть в Беларуси, уверяет, что "Орешник" якобы будет в Беларуси "со дня на день" Его могут разместить возле Смоленска.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на со ссылкой на "Белту".

После голосования он заявил представителям СМИ что "Орешник" перебросят в Беларусь "со дня на день".

Он также поделился планами по размещению "Орешника" возле российского Смоленска.

"Туда, ближе к Смоленску. Я так мечтаю. А там посмотрим. Нужно определенное расстояние. Плохо, когда твои объекты поражения очень близко. Но и когда очень далеко, меньшую нагрузку они могут нести", - сказал Лукашенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мне абсолютно фиолетово, признает ли Евросоюз наши выборы, - Лукашенко

Лукашенко добавил, что именно это является причиной, почему он хочет разместить "Орешник" возле России.