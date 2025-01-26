Мне абсолютно фиолетово, признает ли Евросоюз наши выборы, - Лукашенко

Александр Лукашенко, захвативший власть в Беларуси, не беспокоится о том, признает ли Евросоюз выборы, которые сегодня проходят в стране.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УП".

Как отмечается, Лукашенко сделал свое заявление, общаясь с журналистами в воскресенье - после того, как принял участие в голосовании.

"Признаете вы там в Евросоюзе, не признаете эти выборы - это дело вкуса. Поверьте, клянусь, мне это абсолютно фиолетово, признаете вы наши выборы или нет. Мне главное, чтобы белорусы признали эти выборы, и спокойно они завершились, как и начались. Вот это главное", - заявил Лукашенко.

Он добавил, что если Запад признает выборы, то "мы отреагируем, поблагодарим".

"Если бы я сейчас сделал заявление, что я не признаю выборы в США и не признаю Трампа, что-нибудь в Америке бы изменилось? Или у вас там в Великобритании: вот я не признаю Стармера, и что? Что в Великобритании произойдет? Ничего. Точно так у нас ничего не произойдет", - сказал белорусский диктатор.

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Как сообщалось, в Беларуси начались президентские "выборы". Литва усилила охрану границ.