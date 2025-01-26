Мені абсолютно фіолетово, чи визнає Євросоюз наші вибори, - Лукашенко

Олександр Лукашенко, який захопив владу у Білорусі, не переймається тим, чи визнає Євросоюз вибори, що сьогодні відбуваються у країні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "УП".

Як зазначається, Лукашенко зробив свою заяву, спілкуючись із журналістами в неділю - після того, як взяв участь у голосуванні.

"Визнаєте ви там у Євросоюзі, не визнаєте ці вибори - це справа смаку. Повірте, клянуся, мені це абсолютно фіолетово, визнаєте ви наші вибори чи ні. Мені головне, щоб білоруси визнали ці вибори, і спокійно вони завершилися, як і почалися. Ось це головне", - заявив Лукашенко.

Він додав, що якщо Захід визнає вибори, то "ми відреагуємо, подякуємо".

"Якби я зараз зробив заяву, що я не визнаю вибори у США і не визнаю Трампа, що-небудь в Америці б змінилося? Або у вас там у Великій Британії: ось я не визнаю Стармера, і що? Що у Великій Британії станеться? Нічого. Точно так у нас нічого не станеться", - сказав білоруський диктатор.

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Як повідомлялося, у Білорусі розпочалися президентські "вибори". Литва посилила охорону кордонів.