Мені абсолютно фіолетово, чи визнає Євросоюз наші вибори, - Лукашенко
Олександр Лукашенко, який захопив владу у Білорусі, не переймається тим, чи визнає Євросоюз вибори, що сьогодні відбуваються у країні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "УП".
Як зазначається, Лукашенко зробив свою заяву, спілкуючись із журналістами в неділю - після того, як взяв участь у голосуванні.
"Визнаєте ви там у Євросоюзі, не визнаєте ці вибори - це справа смаку. Повірте, клянуся, мені це абсолютно фіолетово, визнаєте ви наші вибори чи ні. Мені головне, щоб білоруси визнали ці вибори, і спокійно вони завершилися, як і почалися. Ось це головне", - заявив Лукашенко.
Він додав, що якщо Захід визнає вибори, то "ми відреагуємо, подякуємо".
"Якби я зараз зробив заяву, що я не визнаю вибори у США і не визнаю Трампа, що-небудь в Америці б змінилося? Або у вас там у Великій Британії: ось я не визнаю Стармера, і що? Що у Великій Британії станеться? Нічого. Точно так у нас нічого не станеться", - сказав білоруський диктатор.
Як повідомлялося, у Білорусі розпочалися президентські "вибори". Литва посилила охорону кордонів.
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До речи, бидло *************, ачому ваш картопенпюрер не розмовляє белоруською, а гавкає та хрюкає на свинособачий?
Отой кончений адин нарот.
Да, а шо... я теж таким раінеш був.та
та нічого...
втратить пацанчік зону комфорту тай прозріє, розібються його рожеві окуляри.
параноиком и будут голыми возить по всему свету, чтобы народ смог увидеть какая мразота пугала
мир ядерной войной.
скажуть - помер, всьо, нема)
Готовьтесь!!!!
А уж украинцам о выборах и вовсе лучше не заикаться, наверно ?