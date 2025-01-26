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Мені абсолютно фіолетово, чи визнає Євросоюз наші вибори, - Лукашенко

Лукашенко про визнання виборів

Олександр Лукашенко, який захопив владу у Білорусі, не переймається тим, чи визнає Євросоюз вибори, що сьогодні відбуваються у країні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "УП".

Як зазначається, Лукашенко зробив свою заяву, спілкуючись із журналістами в неділю - після того, як взяв участь у голосуванні.

"Визнаєте ви там у Євросоюзі, не визнаєте ці вибори - це справа смаку. Повірте, клянуся, мені це абсолютно фіолетово, визнаєте ви наші вибори чи ні. Мені головне, щоб білоруси визнали ці вибори, і спокійно вони завершилися, як і почалися. Ось це головне", - заявив Лукашенко.

Він додав, що якщо Захід визнає вибори, то  "ми відреагуємо, подякуємо".

"Якби я зараз зробив заяву, що я не визнаю вибори у США і не визнаю Трампа, що-небудь в Америці б змінилося? Або у вас там у Великій Британії: ось я не визнаю Стармера, і що? Що у Великій Британії станеться? Нічого. Точно так у нас нічого не станеться", - сказав білоруський диктатор.

Також читайте: Каллас про "вибори" президента у Білорусі: Кричуща наруга над демократією

Як повідомлялося, у Білорусі розпочалися президентські "вибори". Литва посилила охорону кордонів.

Автор: 

Білорусь (7963) вибори (6717) Лукашенко Олександр (2659) Євросоюз (13632)


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Топ коментарі
+32
Хтоб мав сумніви.
До речи, бидло *************, ачому ваш картопенпюрер не розмовляє белоруською, а гавкає та хрюкає на свинособачий?
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26.01.2025 14:17
+23
АДІН НА РОТ !!!
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26.01.2025 14:18
+13
режим Лукашенка буде знищений так само як режим Каддафі, Асада, Хусейна, Чаушеску і інших диктаторів. Але це відбудеться у вогні світової війни і першим впаде не його режим, а режим китайської комуністичної банди і Путіна. Росія повинна бути знищена
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26.01.2025 14:23
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Хтоб мав сумніви.
До речи, бидло *************, ачому ваш картопенпюрер не розмовляє белоруською, а гавкає та хрюкає на свинособачий?
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26.01.2025 14:17 Відповісти
АДІН НА РОТ !!!
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26.01.2025 14:18 Відповісти
Щоб дідько його ***...в у рот
Отой кончений адин нарот.
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26.01.2025 14:28 Відповісти
Рило тобі козлу давно не чистили
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26.01.2025 19:06 Відповісти
*********?
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26.01.2025 19:10 Відповісти
Крім того шо ти сцикун та ти ще й содоміт🤣🤣🤣🤣 пшел вон пся крев
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26.01.2025 19:14 Відповісти
Антон Туподуб, моло тобі того шо ти ********* так ти ще і тупий бот.
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26.01.2025 19:56 Відповісти
Старий сцикун .. Злазь з печі ..досить ховатись ..мобілізуйся содоміте🤣🤣🤣🤣
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26.01.2025 20:07 Відповісти
а чего комментируешь????
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26.01.2025 14:18 Відповісти
Бо сціко но йому. Мабуть кожну нічь мутузка у Гаазі снится. Но сконає він по іншому, від дручка швабри в сраці.
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26.01.2025 14:30 Відповісти
Так не фолетово,, скоріше блакитно
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26.01.2025 14:18 Відповісти
Я навіть здогадуюсь, хто цю комедію назове виборами...
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26.01.2025 14:19 Відповісти
І буде йому "фіолетово" допоки через кордони бєларуской сср з Євросоюзом "широкім нєсканчаємим патоком" буде перти російський та китайський непотріб...
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26.01.2025 14:19 Відповісти
Тебе вже кабздон зачекався. Готуй білі тапки. Не фіолетові , гівно ти прокисше.
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26.01.2025 14:20 Відповісти
режим Лукашенка буде знищений так само як режим Каддафі, Асада, Хусейна, Чаушеску і інших диктаторів. Але це відбудеться у вогні світової війни і першим впаде не його режим, а режим китайської комуністичної банди і Путіна. Росія повинна бути знищена
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26.01.2025 14:23 Відповісти
Люди так довго не живуть.
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26.01.2025 14:37 Відповісти
бажане за дійсне видає, або дурень думкою багатіє.
Да, а шо... я теж таким раінеш був.та
та нічого...
втратить пацанчік зону комфорту тай прозріє, розібються його рожеві окуляри.
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26.01.2025 14:46 Відповісти
А я навіть колись вірила, що Захід ***** знищить, якщо той в Україну полізе... Наївний рожевий понь.
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26.01.2025 16:54 Відповісти
Україна і є Захід, Україна його і знищить.
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26.01.2025 18:28 Відповісти
********* сцикливі, будуть чекати, поки Лука від старості здохне, нічого там не буде.
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26.01.2025 14:42 Відповісти
білоруси не сцикливі, просто у них більш складне завдання - відразу зі зброєю зносити режим холуя-узурпатора. «Ніщо не зупинить ідею час якої настав» (с)
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26.01.2025 14:56 Відповісти
Вони вже повністю окуповані руснею. Таракашенко там весільний хєнєрал зараз.
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26.01.2025 18:32 Відповісти
Було б непогано.
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26.01.2025 15:16 Відповісти
Побачемо
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26.01.2025 14:25 Відповісти
Головне, щоб фюрер пукін визнав
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26.01.2025 14:27 Відповісти
Так ***** ты эти выборы, вообще, проводишь? Объяви себя королём-тараканом белорусии и все. А раз ты их проводишь, то это именно для Евросоюза и Америки, чтобы тебя, *****, признавали и тебе далеко не фиолетово.
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26.01.2025 14:29 Відповісти
норм Петрович видав. лайкую
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26.01.2025 14:47 Відповісти
Але не тільки. КНДР - корейська народно-демократична республіка. І коли там головний атрибут демократії - волевиявлення народу, тобто загальнонаціональні вибори?
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26.01.2025 15:23 Відповісти
Зазвичай, як тільки в назву країни впихують слово "народна", це означає, що народу в ній тепер кабзда.
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26.01.2025 18:30 Відповісти
А що відносно інших кольорів ? До поєднання білого та червоного яке ставлення ?
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26.01.2025 14:30 Відповісти
Так всьому світу також похер ким ти там себе призначив. Як був Бульбофюрер нелегітимний так і залишився.
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26.01.2025 14:31 Відповісти
Гаразд. Чого збудився?
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26.01.2025 14:34 Відповісти
А ось,що ми живемо без вибору і керує нами невиборний- то не фіолетово.
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26.01.2025 14:35 Відповісти
Хочется верить, то наступит час, когда этого упыря посадят в одну клетку вместе с кремлёвским

параноиком и будут голыми возить по всему свету, чтобы народ смог увидеть какая мразота пугала

мир ядерной войной.
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26.01.2025 14:36 Відповісти
скоріш запруть їх в якійсь пансіонат щоб доживали, або травануть як Леніна чі Сталіна, а
скажуть - помер, всьо, нема)
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26.01.2025 14:49 Відповісти
Наш - тот который в трениках - скоро точно также скажет
Готовьтесь!!!!
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26.01.2025 14:45 Відповісти
впевнений, бо минулого разу зміг залякати трудящих автоматом без магазину,а зараз в них ще більше кацапТБ мізки виїло
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26.01.2025 14:59 Відповісти
Цей вусатий хряк більш за все боїться поразки паРаші, тому що білоруські добровольчі формування та рух опору диктатурі в лічені години розтопчуть його прорашистське кодло.
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26.01.2025 15:00 Відповісти
Так навіщо цей цирк?- об,яви себе переможцем і всі діла.
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26.01.2025 15:12 Відповісти
Вангую - его опять изберут президентом ))
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26.01.2025 15:17 Відповісти
Ну так як ЄС на твоє шоу-вибори))
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26.01.2025 15:27 Відповісти
Подивимось який колір буде у білорусів.
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26.01.2025 15:33 Відповісти
Якщо ти не визнаєш і плюнеш в америку, то вона витреться, а якщо Америка не визнає і плюне, то ти втопишся
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26.01.2025 15:50 Відповісти
Погано не те що фіолетово цьому кацапському ху#сосу. Погано те що фіолетово так званому "народу Білорусі". А по факту просто підданим кацапстану.
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26.01.2025 16:04 Відповісти
Лішбінєбилавайни!
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26.01.2025 16:33 Відповісти
Якщо на таракана не наступили, це не обовʼязково прояв слабкості. Можливо, просто не побачили, як він чкурнув проміж тапок.
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26.01.2025 18:36 Відповісти
Чекайте, щось подібне від ЗЄ.
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26.01.2025 16:59 Відповісти
Вочевидь фіолетово, бо таракан усе одне більше не контролює мінський регіон рашки. Де факто білорусь анексована, де юре десь в наступному році рашка перейменується на "саюзну діржаву расєї і бєларусі".
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26.01.2025 18:24 Відповісти
Ну после Румынии и Грузии , действительно, по фигу, что там Еврокомиссия думает. Европейцы пусть к немецким выборам лучше готовятся. Демократия - это для богатых стран в период мира.

А уж украинцам о выборах и вовсе лучше не заикаться, наверно ?
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26.01.2025 18:40 Відповісти
У Камеруні 91-річний президент Поль Бійя піде на новий термін. Через два тижні йому виповниться 92, а вибрався він на свою посаду ще 1982 року, за тиждень до смерті Брежнєва.
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26.01.2025 18:52 Відповісти
 
 