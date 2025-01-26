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Новини
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У Білорусі розпочалися президентські "вибори". Литва посилила охорону кордонів

Вибори у Білорусі

26 січня у Білорусі відбуваються так звані вибори президента. У  перегонах беруть участь п’ять кандидатів, включаючи чинного президента Олександра Лукашенка.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє видання "Белта".

Відомо, що загалом було утворено 5325 дільниць для голосування. Їх відкрили з 8:00 за місцевим часом і вони працюватимуть до 20:00.

У бюлетень внесено дані про п'ятьох кандидатів: самопроголошеного президента Олександра Лукашенка, голову Ліберально-демократичної партії Олега Гайдукевича, першого секретаря Центрального комітету Комуністичної партії Сергія Сиранкова, фізичну особу – підприємницю Анну Канапацьку та голову Республіканської партії праці і справедливості Олександра Хижняка.

Проголосувати можна тільки в Білорусі, дільниці за кордоном цього разу закриті - у 2020 році перемогу на них здобула незалежна кандидатка Світлана Тихановська.

З 21 по 25 січня у Білорусі пройшло дострокове голосування, на якому проголосувало 41,81% громадян, занесених у списки виборців.

Проголосувати можна і без паспорта. Якщо громадянин втратив паспорт, органи внутрішніх справ видають відповідні довідки, які підтверджують особу. Молодь може проголосувати за допомогою студентського квитка.

Сам Лукашенко переобирається на сьомий термін поспіль, він править у Білорусі з 1994 року. Ці вибори дозволять йому залишатися на посаді президента щонайменше до 2030 року.

За інформацією литовського  видання LRT,  прикордонники Литви посилили охорону кордонів.

Представник Служби охорони державного кордону Гедрюс Мішутіс зазначив, що підвищується можливість реагувати на інциденти, якщо вони трапляться. Зокрема, будуть задіяні додаткові сили та засоби.

"На тлі білоруських виборів рівень пильності підвищується. Передбачено, що в разі інцидентів можуть бути задіяні й інші відомства - система національної оборони, Служба громадської безпеки, поліція, Спілка стрільців Литви", - сказав Мішутіс.

Нагадаємо, висока представниця ЄС із зовнішньої та безпекової політики Кая Каллас заявила, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко не має жодної легітимності, а результат виборів в країні буде фіктивний.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Звернення бійців полку імені Кастуся Калиновського у зв’язку з так званими президентськими виборами в Білорусі. ВIДЕО

Автор: 

Білорусь (7963) вибори (6717) Литва (2439) Лукашенко Олександр (2659)


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Топ коментарі
+10
Интересно кто победит,ляксанд грыгоровыч лукашенко али лукашенко ляксандр грыгоровыч,интрига.
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26.01.2025 09:32
+6
Сябри воюють у полку Каліновского, ********** ходять на імітацію виборів картопенпюрера.
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26.01.2025 09:41
+5
Інтрига бешена.
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26.01.2025 09:40
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Шось вже Тихановськоі не чути
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26.01.2025 09:25 Відповісти
А шо її "слухати"; вона як була ніхто, так і залишається ніким. Сидить собі за кордоном (здається, у Польщі) на єврограндах (тіпа, я -- крутая апазіция), ніде реально не працює та вдає з себе жертву репресій. Її навіть на провідному опозиційному сайті (не буду піарити назву) не видно й не чутно.
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26.01.2025 10:13 Відповісти
Интересно кто победит,ляксанд грыгоровыч лукашенко али лукашенко ляксандр грыгоровыч,интрига.
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26.01.2025 09:32 Відповісти
Какаяразніца, жарений він, пюрешка чи мундєрка!? Картофєль зе Бест!!!
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26.01.2025 09:36 Відповісти
Інтрига бешена.
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26.01.2025 09:40 Відповісти
Дійсно, всі в нєдоумєнії, хто ж пАдЄдіт, мля?
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26.01.2025 10:12 Відповісти
Сябри воюють у полку Каліновского, ********** ходять на імітацію виборів картопенпюрера.
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26.01.2025 09:41 Відповісти
оковиту на розлив та бутерброди з ковбасою і сиром продають в буфеті на виборчих дільницях?
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26.01.2025 09:41 Відповісти
А якже без цього?!! В Бяларусі традиції не вмирають! )))

https://belta.by/society/view/belkoopsojuz-organizoval-torgovoe-obsluzhivanie-na-bolee-chem-18-tys-izbiratelnyh-uchastkov-691429-2025/ Белкоопсоюз организовал торговое обслуживание на более чем 1,8 тыс. избирательных участков
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26.01.2025 10:42 Відповісти
Не вибори президента, а вибори Лукашенка.
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26.01.2025 09:48 Відповісти
Це як і при комуняках видавали вже відмічені ''де треба'' бюлетні.
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26.01.2025 09:50 Відповісти
не призеденские выборы а выборы бульбафюрера
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26.01.2025 09:50 Відповісти
Навіть такий треш, але проводять, фіктивно - але проводять, навідміну від «нашого» zeпідора і derмаха!!!
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26.01.2025 09:57 Відповісти
Та шо там мудрити з тими т.з. виборами; сказали б відверто: кожен, хто бажає (а хто не бажає, того змусять) може проголосувати за допомогою трамвайного квитка.
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26.01.2025 10:01 Відповісти
Беларусь - это такая же недострана, как и путлеровский быдлостан, поэтому, в ней происходит всё то же, что и у рашистов, холопы и рабы избирают себе нового-старого палача.
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26.01.2025 10:36 Відповісти
От ви регочете, а згідно інформації з ресурсу "БЕЛТА", спостерегачі з усього Світу кажуть про те, що Бяларусь оплот демократії.

"Наблюдатель из Испании: резолюция Европарламента говорит о предвзятом отношении к выборам в Беларуси"
"Наблюдатель из Швеции: в Беларуси избирательный процесс открытый и честный"
"Наблюдатель от Панафриканского парламента: Беларусь - это демократическая страна"
"Наблюдатель из Республики Корея: это демократический процесс выбора политического лидера"
"Наблюдатель из Вьетнама: президентские выборы в Беларуси организованы очень профессионально"
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26.01.2025 10:50 Відповісти
Навіть поляк це підтверджує! )))

"Наблюдатель из Польши: происходящие процессы в Беларуси больше похожи на демократию, чем европейские"
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26.01.2025 10:53 Відповісти
Заходу потрібно було переманити продажного Луку, як інших підконтрольних диктаторів. Був час коли він сильно срався з рашкой і виляв задом перед цивілізованим світом.
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26.01.2025 11:15 Відповісти
президент там один-Тихановская!а этот узурпировавший власть ублюдок в очередной раз устроит цирк по своему переизбранию!
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26.01.2025 13:12 Відповісти
 
 