У Білорусі розпочалися президентські "вибори". Литва посилила охорону кордонів

26 січня у Білорусі відбуваються так звані вибори президента. У перегонах беруть участь п’ять кандидатів, включаючи чинного президента Олександра Лукашенка.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє видання "Белта".

Відомо, що загалом було утворено 5325 дільниць для голосування. Їх відкрили з 8:00 за місцевим часом і вони працюватимуть до 20:00.

У бюлетень внесено дані про п'ятьох кандидатів: самопроголошеного президента Олександра Лукашенка, голову Ліберально-демократичної партії Олега Гайдукевича, першого секретаря Центрального комітету Комуністичної партії Сергія Сиранкова, фізичну особу – підприємницю Анну Канапацьку та голову Республіканської партії праці і справедливості Олександра Хижняка.

Проголосувати можна тільки в Білорусі, дільниці за кордоном цього разу закриті - у 2020 році перемогу на них здобула незалежна кандидатка Світлана Тихановська.

З 21 по 25 січня у Білорусі пройшло дострокове голосування, на якому проголосувало 41,81% громадян, занесених у списки виборців.

Проголосувати можна і без паспорта. Якщо громадянин втратив паспорт, органи внутрішніх справ видають відповідні довідки, які підтверджують особу. Молодь може проголосувати за допомогою студентського квитка.

Сам Лукашенко переобирається на сьомий термін поспіль, він править у Білорусі з 1994 року. Ці вибори дозволять йому залишатися на посаді президента щонайменше до 2030 року.

За інформацією литовського видання LRT, прикордонники Литви посилили охорону кордонів.

Представник Служби охорони державного кордону Гедрюс Мішутіс зазначив, що підвищується можливість реагувати на інциденти, якщо вони трапляться. Зокрема, будуть задіяні додаткові сили та засоби.

"На тлі білоруських виборів рівень пильності підвищується. Передбачено, що в разі інцидентів можуть бути задіяні й інші відомства - система національної оборони, Служба громадської безпеки, поліція, Спілка стрільців Литви", - сказав Мішутіс.

Нагадаємо, висока представниця ЄС із зовнішньої та безпекової політики Кая Каллас заявила, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко не має жодної легітимності, а результат виборів в країні буде фіктивний.

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