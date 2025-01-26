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В Беларуси начались президентские "выборы". Литва усилила охрану границ

Вибори у Білорусі

26 января в Беларуси проходят так называемые выборы президента. В гонке участвуют пять кандидатов, включая действующего президента Александра Лукашенко.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание "Белта".

Известно, что всего было создано 5325 участков для голосования. Их открыли с 8:00 по местному времени и они будут работать до 20:00.

В бюллетень внесены данные о пяти кандидатах: самопровозглашенном президенте Александре Лукашенко, председателе Либерально-демократической партии Олеге Гайдукевиче, первом секретаре Центрального комитета Коммунистической партии Сергее Сиранкове, физическом лице - предпринимательнице Анне Канапацкой и председателе Республиканской партии труда и справедливости Александре Хижняке.

Проголосовать можно только в Беларуси, участки за рубежом в этот раз закрыты - в 2020 году победу на них одержала независимый кандидат Светлана Тихановская.

С 21 по 25 января в Беларуси прошло досрочное голосование, на котором проголосовало 41,81% граждан, занесенных в списки избирателей.

Проголосовать можно и без паспорта. Если гражданин потерял паспорт, органы внутренних дел выдают соответствующие справки, подтверждающие личность. Молодежь может проголосовать с помощью студенческого билета.

Сам Лукашенко переизбирается на седьмой срок подряд, он правит в Беларуси с 1994 года. Эти выборы позволят ему оставаться на посту президента как минимум до 2030 года.

По информации литовского издания LRT, пограничники Литвы усилили охрану границ.

Представитель Службы охраны государственной границы Гедрюс Мишутис отметил, что повышается возможность реагировать на инциденты, если они случатся. В частности, будут задействованы дополнительные силы и средства.

"На фоне белорусских выборов уровень бдительности повышается. Предусмотрено, что в случае инцидентов могут быть задействованы и другие ведомства - система национальной обороны, Служба общественной безопасности, полиция, Союз стрелков Литвы", - сказал Мишутис.

Напомним, высокая представительница ЕС по внешней политике и политике безопасности Кая Каллас заявила, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко не имеет никакой легитимности, а результат выборов в стране будет фиктивный.

Также смотрите: Обращение бойцов полка имени Кастуся Калиновского в связи с так называемыми президентскими выборами в Беларуси. ВИДЕО

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Беларусь (7914) выборы (24756) Литва (2496) Лукашенко Александр (3617)


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Топ комментарии
+10
Интересно кто победит,ляксанд грыгоровыч лукашенко али лукашенко ляксандр грыгоровыч,интрига.
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26.01.2025 09:32
+6
Сябри воюють у полку Каліновского, ********** ходять на імітацію виборів картопенпюрера.
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26.01.2025 09:41
+5
Інтрига бешена.
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26.01.2025 09:40
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Шось вже Тихановськоі не чути
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26.01.2025 09:25 Ответить
А шо її "слухати"; вона як була ніхто, так і залишається ніким. Сидить собі за кордоном (здається, у Польщі) на єврограндах (тіпа, я -- крутая апазіция), ніде реально не працює та вдає з себе жертву репресій. Її навіть на провідному опозиційному сайті (не буду піарити назву) не видно й не чутно.
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26.01.2025 10:13 Ответить
Интересно кто победит,ляксанд грыгоровыч лукашенко али лукашенко ляксандр грыгоровыч,интрига.
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26.01.2025 09:32 Ответить
Какаяразніца, жарений він, пюрешка чи мундєрка!? Картофєль зе Бест!!!
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26.01.2025 09:36 Ответить
Інтрига бешена.
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26.01.2025 09:40 Ответить
Дійсно, всі в нєдоумєнії, хто ж пАдЄдіт, мля?
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26.01.2025 10:12 Ответить
Сябри воюють у полку Каліновского, ********** ходять на імітацію виборів картопенпюрера.
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26.01.2025 09:41 Ответить
оковиту на розлив та бутерброди з ковбасою і сиром продають в буфеті на виборчих дільницях?
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26.01.2025 09:41 Ответить
А якже без цього?!! В Бяларусі традиції не вмирають! )))

https://belta.by/society/view/belkoopsojuz-organizoval-torgovoe-obsluzhivanie-na-bolee-chem-18-tys-izbiratelnyh-uchastkov-691429-2025/ Белкоопсоюз организовал торговое обслуживание на более чем 1,8 тыс. избирательных участков
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26.01.2025 10:42 Ответить
Не вибори президента, а вибори Лукашенка.
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26.01.2025 09:48 Ответить
Це як і при комуняках видавали вже відмічені ''де треба'' бюлетні.
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26.01.2025 09:50 Ответить
не призеденские выборы а выборы бульбафюрера
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26.01.2025 09:50 Ответить
Навіть такий треш, але проводять, фіктивно - але проводять, навідміну від «нашого» zeпідора і derмаха!!!
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26.01.2025 09:57 Ответить
Та шо там мудрити з тими т.з. виборами; сказали б відверто: кожен, хто бажає (а хто не бажає, того змусять) може проголосувати за допомогою трамвайного квитка.
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26.01.2025 10:01 Ответить
Беларусь - это такая же недострана, как и путлеровский быдлостан, поэтому, в ней происходит всё то же, что и у рашистов, холопы и рабы избирают себе нового-старого палача.
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26.01.2025 10:36 Ответить
От ви регочете, а згідно інформації з ресурсу "БЕЛТА", спостерегачі з усього Світу кажуть про те, що Бяларусь оплот демократії.

"Наблюдатель из Испании: резолюция Европарламента говорит о предвзятом отношении к выборам в Беларуси"
"Наблюдатель из Швеции: в Беларуси избирательный процесс открытый и честный"
"Наблюдатель от Панафриканского парламента: Беларусь - это демократическая страна"
"Наблюдатель из Республики Корея: это демократический процесс выбора политического лидера"
"Наблюдатель из Вьетнама: президентские выборы в Беларуси организованы очень профессионально"
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26.01.2025 10:50 Ответить
Навіть поляк це підтверджує! )))

"Наблюдатель из Польши: происходящие процессы в Беларуси больше похожи на демократию, чем европейские"
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26.01.2025 10:53 Ответить
Заходу потрібно було переманити продажного Луку, як інших підконтрольних диктаторів. Був час коли він сильно срався з рашкой і виляв задом перед цивілізованим світом.
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26.01.2025 11:15 Ответить
президент там один-Тихановская!а этот узурпировавший власть ублюдок в очередной раз устроит цирк по своему переизбранию!
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26.01.2025 13:12 Ответить
 
 