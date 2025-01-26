В Беларуси начались президентские "выборы". Литва усилила охрану границ

26 января в Беларуси проходят так называемые выборы президента. В гонке участвуют пять кандидатов, включая действующего президента Александра Лукашенко.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание "Белта".

Известно, что всего было создано 5325 участков для голосования. Их открыли с 8:00 по местному времени и они будут работать до 20:00.

В бюллетень внесены данные о пяти кандидатах: самопровозглашенном президенте Александре Лукашенко, председателе Либерально-демократической партии Олеге Гайдукевиче, первом секретаре Центрального комитета Коммунистической партии Сергее Сиранкове, физическом лице - предпринимательнице Анне Канапацкой и председателе Республиканской партии труда и справедливости Александре Хижняке.

Проголосовать можно только в Беларуси, участки за рубежом в этот раз закрыты - в 2020 году победу на них одержала независимый кандидат Светлана Тихановская.

С 21 по 25 января в Беларуси прошло досрочное голосование, на котором проголосовало 41,81% граждан, занесенных в списки избирателей.

Проголосовать можно и без паспорта. Если гражданин потерял паспорт, органы внутренних дел выдают соответствующие справки, подтверждающие личность. Молодежь может проголосовать с помощью студенческого билета.

Сам Лукашенко переизбирается на седьмой срок подряд, он правит в Беларуси с 1994 года. Эти выборы позволят ему оставаться на посту президента как минимум до 2030 года.

По информации литовского издания LRT, пограничники Литвы усилили охрану границ.

Представитель Службы охраны государственной границы Гедрюс Мишутис отметил, что повышается возможность реагировать на инциденты, если они случатся. В частности, будут задействованы дополнительные силы и средства.

"На фоне белорусских выборов уровень бдительности повышается. Предусмотрено, что в случае инцидентов могут быть задействованы и другие ведомства - система национальной обороны, Служба общественной безопасности, полиция, Союз стрелков Литвы", - сказал Мишутис.

Напомним, высокая представительница ЕС по внешней политике и политике безопасности Кая Каллас заявила, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко не имеет никакой легитимности, а результат выборов в стране будет фиктивный.

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