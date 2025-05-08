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Новости Переименование Мексиканского залива
804 23

В Конгрессе поддержали идею о переименовании Мексиканского залива в Американский

Конгресс США

Палата представителей Конгресса США выступила за переименование Мексиканского залива в Американский.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Отмечается, что "за" проголосовали 211 конгрессменов, "против" - 206.

Если решение об "Американском заливе" одобрит и Сенат, то следующему президенту будет сложно внести изменения в указ Трампа.

В то же время отмечается, что прохождение документа в Сенате является проблематичным. Ведь для принятия законов требуется убедительное большинство - не менее 60 голосов, тогда как в верхней палате Конгресса представлены 53 республиканца и 47 демократов.

Читайте: Google не должен менять название Мексиканского залива на картах, - президент Шейнбаум

Автор: 

Конгресс США (1236) Мексика (117)


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Топ комментарии
+9
нема більшої проблеми як перейменувати затоку
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08.05.2025 21:56
+8
Ї*анутим нема спокою...
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08.05.2025 21:57
+6
Чудова новина.
Світ врятовано!
Чергова "прекрасна" звитяга Донні.
Повний пздц🤦‍♂️
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08.05.2025 21:59
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нема більшої проблеми як перейменувати затоку
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08.05.2025 21:56 Ответить
Нічого.
Це тільки початок.
А от Америку перейменувати в Трампландію?
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08.05.2025 22:22 Ответить
Не затоку, а https://www.aljazeera.com/news/2025/5/8/trump-says-hell-decide-on-name-of-persian-gulf-on-middle-east-visit затоки
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08.05.2025 22:31 Ответить
Ї*анутим нема спокою...
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08.05.2025 21:57 Ответить
Чудова новина.
Світ врятовано!
Чергова "прекрасна" звитяга Донні.
Повний пздц🤦‍♂️
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08.05.2025 21:59 Ответить
Ми мали б обовʼязково використати момент «тренду» та перейменувати болота на Московію. На її автентичну назву. Це було б справедливо і вчасно.
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08.05.2025 21:59 Ответить
московію перейменувати в Болотію.
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08.05.2025 22:24 Ответить
Пішла пошесть
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08.05.2025 22:00 Ответить
А Марс в маск еще не решили переименовать? Для швондеры.
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08.05.2025 22:01 Ответить
Мій старенький сусід, на жаль вже покійний любив казати у таких випадках: "Пес, якщо не має чим зайнятися, яйця лиже." 😊
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08.05.2025 22:01 Ответить
А військовий пес будку фарбує😁
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08.05.2025 22:15 Ответить
Реально, невже в Америці більше нема проблем?
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08.05.2025 22:03 Ответить
Не думайте , що таки на перший погляд нікому не потрібні закони приймають просто так. Скоро ми зрозуміємо, що це робиться для чогось дуже серйозного.
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08.05.2025 22:03 Ответить
Та перейменуйте вже США в СШТрампа, Канаду в Трампаду, Гренландію в Трампляндію хай вже рудий дурень втішиться.
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08.05.2025 22:05 Ответить
ще Вашингтон у трампон
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08.05.2025 22:20 Ответить
І Папу Римського в Папу Трампського
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08.05.2025 22:22 Ответить
а венса в меланью
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08.05.2025 22:27 Ответить
Мексиканский залив получил свое название в XVI веке, когда испанские исследователи начали наносить регион на карту после прибытия Эрнана Кортеса. Если бы Трампон тогда был президентом, то Кортес бы так залив не назвал.
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08.05.2025 22:08 Ответить
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08.05.2025 22:12 Ответить
там не один Срамп, їх багато.
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08.05.2025 22:20 Ответить
А россію перейменувати в Рашу.
Хоча вона вже зараз Russia.
Жаль.
То хай путіна перейменує.
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08.05.2025 22:21 Ответить
Наступним, буде перейменовано Папу Американським??
Чого довго тягнути?
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08.05.2025 22:26 Ответить
Чому на Американську, а не Трампа? Нєпарядак!
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08.05.2025 22:30 Ответить
 
 