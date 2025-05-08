В Конгрессе поддержали идею о переименовании Мексиканского залива в Американский
Палата представителей Конгресса США выступила за переименование Мексиканского залива в Американский.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Отмечается, что "за" проголосовали 211 конгрессменов, "против" - 206.
Если решение об "Американском заливе" одобрит и Сенат, то следующему президенту будет сложно внести изменения в указ Трампа.
В то же время отмечается, что прохождение документа в Сенате является проблематичным. Ведь для принятия законов требуется убедительное большинство - не менее 60 голосов, тогда как в верхней палате Конгресса представлены 53 республиканца и 47 демократов.
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+9 Псамметих II
показать весь комментарий08.05.2025 21:56
+8 Антип61
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+6 Тиха Вода #607592
показать весь комментарий08.05.2025 21:59
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Це тільки початок.
А от Америку перейменувати в Трампландію?
Світ врятовано!
Чергова "прекрасна" звитяга Донні.
Повний пздц🤦♂️
Хоча вона вже зараз Russia.
Жаль.
То хай путіна перейменує.
Чого довго тягнути?