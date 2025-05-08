В Конгрессе поддержали идею о переименовании Мексиканского залива в Американский

Палата представителей Конгресса США выступила за переименование Мексиканского залива в Американский.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Отмечается, что "за" проголосовали 211 конгрессменов, "против" - 206.

Если решение об "Американском заливе" одобрит и Сенат, то следующему президенту будет сложно внести изменения в указ Трампа.

В то же время отмечается, что прохождение документа в Сенате является проблематичным. Ведь для принятия законов требуется убедительное большинство - не менее 60 голосов, тогда как в верхней палате Конгресса представлены 53 республиканца и 47 демократов.

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