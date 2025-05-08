У Конгресі підтримали ідею про перейменування Мексиканської затоки на Американську
Палата представників Конгресу США виступила за перейменування Мексиканської затоки на Американську.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Зазначається, що "за" проголосували 211 конгресменів, "проти" – 206.
Якщо рішення про "Американську затоку" схвалить і Сенат, то наступному президентові буде складно внести зміни до указу Трампа.
Водночас зазначається, що проходження документа в Сенаті є проблематичним. Адже для ухвалення законів потрібна переконлива більшість - щонайменше 60 голосів, тоді як у верхній палаті Конгресу представлені 53 республіканці та 47 демократів.
Топ коментарі
+10 Псамметих II
показати весь коментар08.05.2025 21:56
+10 Антип61
показати весь коментар08.05.2025 21:57
+7 Тиха Вода #607592
показати весь коментар08.05.2025 21:59
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Це тільки початок.
А от Америку перейменувати в Трампландію?
Світ врятовано!
Чергова "прекрасна" звитяга Донні.
Повний пздц🤦♂️
Хоча вона вже зараз Russia.
Жаль.
То хай путіна перейменує.
Чого довго тягнути?
Зсша пішла тим же шляхом