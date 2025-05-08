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Новини Перейменування Мексиканської затоки
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У Конгресі підтримали ідею про перейменування Мексиканської затоки на Американську

Конгрес США

Палата представників Конгресу США виступила за перейменування Мексиканської затоки на Американську.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Зазначається, що  "за" проголосували 211 конгресменів, "проти" – 206.

Якщо рішення про "Американську затоку" схвалить і Сенат, то наступному президентові буде складно внести зміни до указу Трампа.

Водночас зазначається, що проходження документа в Сенаті є проблематичним. Адже для ухвалення законів потрібна переконлива більшість - щонайменше 60 голосів, тоді як у верхній палаті Конгресу представлені 53 республіканці та 47 демократів.

Читайте: Google не повинен міняти назву Мексиканської затоки на картах, - президентка Шейнбаум

Автор: 

Конгрес США (1230) Мексика (116)


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Топ коментарі
+10
нема більшої проблеми як перейменувати затоку
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08.05.2025 21:56
+10
Ї*анутим нема спокою...
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08.05.2025 21:57
+7
Чудова новина.
Світ врятовано!
Чергова "прекрасна" звитяга Донні.
Повний пздц🤦‍♂️
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08.05.2025 21:59
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нема більшої проблеми як перейменувати затоку
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08.05.2025 21:56 Відповісти
Нічого.
Це тільки початок.
А от Америку перейменувати в Трампландію?
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08.05.2025 22:22 Відповісти
Не затоку, а https://www.aljazeera.com/news/2025/5/8/trump-says-hell-decide-on-name-of-persian-gulf-on-middle-east-visit затоки
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08.05.2025 22:31 Відповісти
Ї*анутим нема спокою...
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08.05.2025 21:57 Відповісти
Чудова новина.
Світ врятовано!
Чергова "прекрасна" звитяга Донні.
Повний пздц🤦‍♂️
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08.05.2025 21:59 Відповісти
Ми мали б обовʼязково використати момент «тренду» та перейменувати болота на Московію. На її автентичну назву. Це було б справедливо і вчасно.
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08.05.2025 21:59 Відповісти
московію перейменувати в Болотію.
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08.05.2025 22:24 Відповісти
Пішла пошесть
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08.05.2025 22:00 Відповісти
А Марс в маск еще не решили переименовать? Для швондеры.
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08.05.2025 22:01 Відповісти
Мій старенький сусід, на жаль вже покійний любив казати у таких випадках: "Пес, якщо не має чим зайнятися, яйця лиже." 😊
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08.05.2025 22:01 Відповісти
А військовий пес будку фарбує😁
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08.05.2025 22:15 Відповісти
Реально, невже в Америці більше нема проблем?
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08.05.2025 22:03 Відповісти
Не думайте , що таки на перший погляд нікому не потрібні закони приймають просто так. Скоро ми зрозуміємо, що це робиться для чогось дуже серйозного.
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08.05.2025 22:03 Відповісти
Та перейменуйте вже США в СШТрампа, Канаду в Трампаду, Гренландію в Трампляндію хай вже рудий дурень втішиться.
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08.05.2025 22:05 Відповісти
ще Вашингтон у трампон
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08.05.2025 22:20 Відповісти
І Папу Римського в Папу Трампського
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08.05.2025 22:22 Відповісти
а венса в меланью
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08.05.2025 22:27 Відповісти
Мексиканский залив получил свое название в XVI веке, когда испанские исследователи начали наносить регион на карту после прибытия Эрнана Кортеса. Если бы Трампон тогда был президентом, то Кортес бы так залив не назвал.
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08.05.2025 22:08 Відповісти
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08.05.2025 22:12 Відповісти
там не один Срамп, їх багато.
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08.05.2025 22:20 Відповісти
А россію перейменувати в Рашу.
Хоча вона вже зараз Russia.
Жаль.
То хай путіна перейменує.
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08.05.2025 22:21 Відповісти
Наступним, буде перейменовано Папу Американським??
Чого довго тягнути?
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08.05.2025 22:26 Відповісти
Чому на Американську, а не Трампа? Нєпарядак!
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08.05.2025 22:30 Відповісти
Нам це зрозуміло: замість декомунізації перейменування вулиць. А нквдисти продовжують робить шкоду і допомогають ворогам за переконаннями.
Зсша пішла тим же шляхом
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08.05.2025 22:44 Відповісти
Пропоную Мексиці перейменувати половину американських штатів які сша окупували в Мексики в мексиканські
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08.05.2025 22:55 Відповісти
 
 