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Новости Оккупация Мелитополя
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Памятник Сталину установили оккупанты в захваченном Мелитополе. ФОТО

памятник Сталину в захваченном Мелитополе

Ко Дню победы оккупационные власти установили памятник Иосифу Сталину в захваченном Мелитополе Запорожской области.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske, об этом написали местные ресурсы, а также Коммунистическая партия РФ.

На памятнике есть табличка с надписью: "Организатору и вдохновителю победы советского народа над немецко-фашистскими захватчиками, генералиссимусу Советского Союза Иосифу Виссарионовичу Сталину от благодарных потомков".

пам'ятник,мелітополь,сталіну

Как отмечает российская партия, на открытии выступил российский ставленник, местный "депутат" Олег Слюсаренко. Также на мероприятие пришли ученики местной школы, которые возложили цветы к памятнику Сталину.

Этот памятник установили после согласования представителей оккупационной "городской администрации" Мелитополя.

Читайте: Украинцы и россияне противоположным образом относятся к Сталину, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

Автор: 

Мелитополь (614) памятник (2241) Сталин Иосиф (566) Запорожская область (3126) Мелитопольский район (7)


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Топ комментарии
+19
Кончені...
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09.05.2025 09:54
+14
а ивану грознаму? а чикатилло?
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09.05.2025 09:55
+11
Чокнуті дегенерати. Плем'я -атавізм.
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09.05.2025 09:57
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Кончені...
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09.05.2025 09:54 Ответить
а ивану грознаму? а чикатилло?
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09.05.2025 09:55 Ответить
Ще не вечір)
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09.05.2025 10:13 Ответить
А , чому не пуйлу ?
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09.05.2025 09:56 Ответить
згодом буде
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09.05.2025 10:03 Ответить
А леніну, забули?
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09.05.2025 09:56 Ответить
лєнін не в фаворі, адже їхній вождь сказав, що "лєнін придумав Україну..."
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09.05.2025 10:07 Ответить
Поки не можуть, він сифіліс лікує
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09.05.2025 10:08 Ответить
Вєрнуть всьо взад-єто одна із ісконних лапотних рашистскіх скрєп...
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09.05.2025 09:56 Ответить
Чокнуті дегенерати. Плем'я -атавізм.
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09.05.2025 09:57 Ответить
Круг замкнулся. Помню в раннем детстве (год 60-61-й), когда моя семья жила в небольшом городе на россии, мы с отцом проходили через парк и там стоял небольшой памятник сталину. Отец тогда сказал мне, что это был "нехороший дядя". Вскоре памятник исчез. И вот дракон вернулся...
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09.05.2025 09:59 Ответить
Буде їм ще і сралін, і ГУЛАг, мрії здійснюються...
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09.05.2025 10:01 Ответить
какая отвратітєльная рожа
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09.05.2025 10:06 Ответить
Добре було б у#бати по цьому збіговиську невиличкою бомбою кілограм 250. Поздравити♣♣♣♣♣♣
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09.05.2025 10:02 Ответить
Навіщо переводити **********, це і так буде позором длгху...лостану, коли їх змушують знести цю потвору
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09.05.2025 10:06 Ответить
"с дєтства мєчтал вставіть сєбє зуби"(с)
Мелітополю дуже не вистачало пам'ятника Якубовичу..
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09.05.2025 10:02 Ответить
"цензор" это не памятник, а бюст. При туварище сралине такие "памятники" в каждой шараге стояли
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09.05.2025 10:02 Ответить
Местная совкота проявила инициативу. Выслуживаются. И мариванны туда же. Дешовые шлюхи.
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09.05.2025 10:03 Ответить
"прашла зіма настала лєта-спасіба сраліну за ета"...
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09.05.2025 10:03 Ответить
срален наша ****** баивая,
срален наша юнасть и пальод,
с ******ми баясь и пабиждая,
наш нарот за сраленым идьот...
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09.05.2025 10:06 Ответить
Правильно потрібно говорити не вісімдесятиріччя перемоги, а вісімдесятиріччя захоплення фашистських ідеологій ху....лостаном. На шабаш в ху....лостан прибули ті, хто в повній залежності від ху....ла, прохачі грошей і його шеф сі, зі своїми васалами. Як Эрдоган дозволив своїм васалам, тут загадка
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09.05.2025 10:04 Ответить
Почему Украина пошла на курск, а не на Мелитополь? Уже бы давно их освободили из рук путлера. Не хотят, хотя Мелитополь находится по прямой.
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09.05.2025 10:04 Ответить
Тому що так вирішив великий зекомандувач!
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09.05.2025 10:15 Ответить
у Мелітополі на пероні вокзалу стояв дуже смішний пам'ятник членіну.... не знаю, знесли його, чи ні... ну, тепер іншого покидька всунули в дупи....
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09.05.2025 10:04 Ответить
Я б не чипав цей бюст. Але переправив би слово "перемога" на слово "голодомори" і слово "вдячних потомків" взяв би у лапки
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09.05.2025 10:05 Ответить
Сталінізм головного мозку невиліковний тому тільки ампутація.
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09.05.2025 10:09 Ответить
Це вже якою треба кінченою істотою бути ,що б кату українського народу який убив понад 7 мільйонів українців ставити памятник ,що злочинці ставлять памятники злочинцям ,тому треба викорінювати все що повязани з рашистами і їхнім огидним "русским миром ".А колоборанти балицький ,табачник ,пушилін ,пасічник ,губарєв досі існують .
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09.05.2025 10:14 Ответить
Федоров, як там орден, не жме????
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09.05.2025 10:18 Ответить
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09.05.2025 10:18 Ответить
Жахливі речі відбуваються на нашій землі 😠
коли ж ця кремлівська мразь понесе заслужену відповідальність
за своі злодіяння ?
Здохніть кацапські виродки!
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09.05.2025 10:19 Ответить
Не так вже й давно українці не підтримали петицію
https://petition.president.gov.ua/petition/20376?fbclid=IwY2xjawJy3XtleHRuA2FlbQIxMQABHj7V_IHoWfqvof-9tiomVIi-QwMCtYZbLjorkSnX6K5B1x3nvXFGc2S4ffzx_aem_gU73IU_Y_JSCcSxeLdFJfg "Закрити український ефір для відео- та аудіо- товарів РФ!"
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09.05.2025 10:45 Ответить
рашистські мерзоти продовжують калічити українських дітей та молодь...
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09.05.2025 10:24 Ответить
Рідкісні дебіли!!
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09.05.2025 10:29 Ответить
Если среди этих лиц есть граждане Украины - это прямое предательство. Процедура лишения гражданства должна быть начата немедленно, без каких-либо поблажек.
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09.05.2025 10:36 Ответить
Онуки жертв концТаборів ГУЛАГУ, ставлять УБИВЦІ-сраліну,
пам'ятник ?? Про убитих сраліним, більше 60 млн людей, у цих таборах, а ні слова!! Коротка пам'ять!
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09.05.2025 11:01 Ответить
До Мелітополя приблизно 70-80 км. Можна було б не пошкодувати дрона для декомунизації.
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09.05.2025 11:08 Ответить
московія повертається до своїх витоків і імперських коренів, а в нас 73% ідіотів і єрмакозел
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09.05.2025 11:35 Ответить
 
 