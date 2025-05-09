Памятник Сталину установили оккупанты в захваченном Мелитополе. ФОТО

Ко Дню победы оккупационные власти установили памятник Иосифу Сталину в захваченном Мелитополе Запорожской области.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske, об этом написали местные ресурсы, а также Коммунистическая партия РФ.

На памятнике есть табличка с надписью: "Организатору и вдохновителю победы советского народа над немецко-фашистскими захватчиками, генералиссимусу Советского Союза Иосифу Виссарионовичу Сталину от благодарных потомков".

Как отмечает российская партия, на открытии выступил российский ставленник, местный "депутат" Олег Слюсаренко. Также на мероприятие пришли ученики местной школы, которые возложили цветы к памятнику Сталину.

Этот памятник установили после согласования представителей оккупационной "городской администрации" Мелитополя.

Читайте: Украинцы и россияне противоположным образом относятся к Сталину, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА