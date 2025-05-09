Памятник Сталину установили оккупанты в захваченном Мелитополе. ФОТО
Ко Дню победы оккупационные власти установили памятник Иосифу Сталину в захваченном Мелитополе Запорожской области.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske, об этом написали местные ресурсы, а также Коммунистическая партия РФ.
На памятнике есть табличка с надписью: "Организатору и вдохновителю победы советского народа над немецко-фашистскими захватчиками, генералиссимусу Советского Союза Иосифу Виссарионовичу Сталину от благодарных потомков".
Как отмечает российская партия, на открытии выступил российский ставленник, местный "депутат" Олег Слюсаренко. Также на мероприятие пришли ученики местной школы, которые возложили цветы к памятнику Сталину.
Этот памятник установили после согласования представителей оккупационной "городской администрации" Мелитополя.
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Мелітополю дуже не вистачало пам'ятника Якубовичу..
срален наша юнасть и пальод,
с ******ми баясь и пабиждая,
наш нарот за сраленым идьот...
коли ж ця кремлівська мразь понесе заслужену відповідальність
за своі злодіяння ?
Здохніть кацапські виродки!
https://petition.president.gov.ua/petition/20376?fbclid=IwY2xjawJy3XtleHRuA2FlbQIxMQABHj7V_IHoWfqvof-9tiomVIi-QwMCtYZbLjorkSnX6K5B1x3nvXFGc2S4ffzx_aem_gU73IU_Y_JSCcSxeLdFJfg "Закрити український ефір для відео- та аудіо- товарів РФ!"
пам'ятник ?? Про убитих сраліним, більше 60 млн людей, у цих таборах, а ні слова!! Коротка пам'ять!