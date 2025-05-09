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Новини Окупація Мелітополя
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Пам’ятник Сталіну встановили окупанти в захопленому Мелітополі. ФОТО

пам’ятник Сталіну в захопленому Мелітополі

До Дня перемоги окупаційна влада встановила памʼятник Йосипу Сталіну в захопленому Мелітополі Запорізької області.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske, про це написали місцеві ресурси, а також Комуністична партія РФ.

На памʼятнику є табличка з написом: "Організатору та натхненнику перемоги радянського народу над німецько-фашистськими загарбниками, генералісимусу Радянського Союзу Йосипу Віссаріоновичу Сталіну від вдячних нащадків".

пам'ятник,мелітополь,сталіну

Як зазначає російська партія, на відкритті виступив російський ставленик, місцевий "депутат" Олег Слюсаренко. Також на захід прийшли учні місцевої школи, які поклали квіти до памʼятника Сталіну.

Цей пам'ятник встановили після погодження представників окупаційної "міської адміністрації" Мелітополя.

Читайте: Українці та росіяни протилежним чином ставляться до Сталіна, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

Мелітополь (771) пам’ятник (930) Сталін (143) Запорізька область (3649) Мелітопольський район (6)


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Топ коментарі
+19
Кончені...
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09.05.2025 09:54
+14
а ивану грознаму? а чикатилло?
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09.05.2025 09:55
+11
Чокнуті дегенерати. Плем'я -атавізм.
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09.05.2025 09:57
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09.05.2025 09:54 Відповісти
а ивану грознаму? а чикатилло?
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09.05.2025 09:55 Відповісти
Ще не вечір)
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09.05.2025 10:13 Відповісти
А , чому не пуйлу ?
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09.05.2025 09:56 Відповісти
згодом буде
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09.05.2025 10:03 Відповісти
А леніну, забули?
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09.05.2025 09:56 Відповісти
лєнін не в фаворі, адже їхній вождь сказав, що "лєнін придумав Україну..."
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09.05.2025 10:07 Відповісти
Поки не можуть, він сифіліс лікує
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09.05.2025 10:08 Відповісти
Вєрнуть всьо взад-єто одна із ісконних лапотних рашистскіх скрєп...
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09.05.2025 09:56 Відповісти
Чокнуті дегенерати. Плем'я -атавізм.
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09.05.2025 09:57 Відповісти
Круг замкнулся. Помню в раннем детстве (год 60-61-й), когда моя семья жила в небольшом городе на россии, мы с отцом проходили через парк и там стоял небольшой памятник сталину. Отец тогда сказал мне, что это был "нехороший дядя". Вскоре памятник исчез. И вот дракон вернулся...
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09.05.2025 09:59 Відповісти
Буде їм ще і сралін, і ГУЛАг, мрії здійснюються...
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09.05.2025 10:01 Відповісти
какая отвратітєльная рожа
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09.05.2025 10:06 Відповісти
Добре було б у#бати по цьому збіговиську невиличкою бомбою кілограм 250. Поздравити♣♣♣♣♣♣
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09.05.2025 10:02 Відповісти
Навіщо переводити **********, це і так буде позором длгху...лостану, коли їх змушують знести цю потвору
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09.05.2025 10:06 Відповісти
"с дєтства мєчтал вставіть сєбє зуби"(с)
Мелітополю дуже не вистачало пам'ятника Якубовичу..
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09.05.2025 10:02 Відповісти
"цензор" это не памятник, а бюст. При туварище сралине такие "памятники" в каждой шараге стояли
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09.05.2025 10:02 Відповісти
Местная совкота проявила инициативу. Выслуживаются. И мариванны туда же. Дешовые шлюхи.
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09.05.2025 10:03 Відповісти
"прашла зіма настала лєта-спасіба сраліну за ета"...
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09.05.2025 10:03 Відповісти
срален наша ****** баивая,
срален наша юнасть и пальод,
с ******ми баясь и пабиждая,
наш нарот за сраленым идьот...
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09.05.2025 10:06 Відповісти
Правильно потрібно говорити не вісімдесятиріччя перемоги, а вісімдесятиріччя захоплення фашистських ідеологій ху....лостаном. На шабаш в ху....лостан прибули ті, хто в повній залежності від ху....ла, прохачі грошей і його шеф сі, зі своїми васалами. Як Эрдоган дозволив своїм васалам, тут загадка
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09.05.2025 10:04 Відповісти
Почему Украина пошла на курск, а не на Мелитополь? Уже бы давно их освободили из рук путлера. Не хотят, хотя Мелитополь находится по прямой.
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09.05.2025 10:04 Відповісти
Тому що так вирішив великий зекомандувач!
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09.05.2025 10:15 Відповісти
у Мелітополі на пероні вокзалу стояв дуже смішний пам'ятник членіну.... не знаю, знесли його, чи ні... ну, тепер іншого покидька всунули в дупи....
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09.05.2025 10:04 Відповісти
Я б не чипав цей бюст. Але переправив би слово "перемога" на слово "голодомори" і слово "вдячних потомків" взяв би у лапки
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09.05.2025 10:05 Відповісти
Сталінізм головного мозку невиліковний тому тільки ампутація.
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09.05.2025 10:09 Відповісти
Це вже якою треба кінченою істотою бути ,що б кату українського народу який убив понад 7 мільйонів українців ставити памятник ,що злочинці ставлять памятники злочинцям ,тому треба викорінювати все що повязани з рашистами і їхнім огидним "русским миром ".А колоборанти балицький ,табачник ,пушилін ,пасічник ,губарєв досі існують .
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09.05.2025 10:14 Відповісти
Федоров, як там орден, не жме????
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09.05.2025 10:18 Відповісти
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09.05.2025 10:18 Відповісти
Жахливі речі відбуваються на нашій землі 😠
коли ж ця кремлівська мразь понесе заслужену відповідальність
за своі злодіяння ?
Здохніть кацапські виродки!
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09.05.2025 10:19 Відповісти
Не так вже й давно українці не підтримали петицію
https://petition.president.gov.ua/petition/20376?fbclid=IwY2xjawJy3XtleHRuA2FlbQIxMQABHj7V_IHoWfqvof-9tiomVIi-QwMCtYZbLjorkSnX6K5B1x3nvXFGc2S4ffzx_aem_gU73IU_Y_JSCcSxeLdFJfg "Закрити український ефір для відео- та аудіо- товарів РФ!"
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09.05.2025 10:45 Відповісти
рашистські мерзоти продовжують калічити українських дітей та молодь...
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09.05.2025 10:24 Відповісти
Рідкісні дебіли!!
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09.05.2025 10:29 Відповісти
Если среди этих лиц есть граждане Украины - это прямое предательство. Процедура лишения гражданства должна быть начата немедленно, без каких-либо поблажек.
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09.05.2025 10:36 Відповісти
Онуки жертв концТаборів ГУЛАГУ, ставлять УБИВЦІ-сраліну,
пам'ятник ?? Про убитих сраліним, більше 60 млн людей, у цих таборах, а ні слова!! Коротка пам'ять!
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09.05.2025 11:01 Відповісти
До Мелітополя приблизно 70-80 км. Можна було б не пошкодувати дрона для декомунизації.
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09.05.2025 11:08 Відповісти
московія повертається до своїх витоків і імперських коренів, а в нас 73% ідіотів і єрмакозел
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09.05.2025 11:35 Відповісти
А хоч подрочили на нього на чєсть побєдобєсія?
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09.05.2025 11:47 Відповісти
посцать би туда сходити
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09.05.2025 11:47 Відповісти
 
 