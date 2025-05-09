Пам’ятник Сталіну встановили окупанти в захопленому Мелітополі. ФОТО

До Дня перемоги окупаційна влада встановила памʼятник Йосипу Сталіну в захопленому Мелітополі Запорізької області.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske, про це написали місцеві ресурси, а також Комуністична партія РФ.

На памʼятнику є табличка з написом: "Організатору та натхненнику перемоги радянського народу над німецько-фашистськими загарбниками, генералісимусу Радянського Союзу Йосипу Віссаріоновичу Сталіну від вдячних нащадків".

Як зазначає російська партія, на відкритті виступив російський ставленик, місцевий "депутат" Олег Слюсаренко. Також на захід прийшли учні місцевої школи, які поклали квіти до памʼятника Сталіну.

Цей пам'ятник встановили після погодження представників окупаційної "міської адміністрації" Мелітополя.

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