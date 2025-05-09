В России заработал реестр электронных повесток

В России начал работу сайт Единого реестра воинского учета "реестрповесток.рф"

Об этом пишет "Новая газета", передает Цензор.НЕТ.

Сейчас с сайта исчезла отметка о тестовом режиме.

Ранее на сайте было указано, что сервис работает в тестовом режиме только в Рязанской области, Марий Эл и на Сахалине.

Реестр электронных повесток официально должен был заработать с 1 ноября 2024 года, однако его запуск откладывали. По закону, если гражданин не явится в военкомат в течение семи дней с момента появления повестки в реестре, ему закрывают выезд из страны, лишают права управлять автомобилем и запрещают брать кредиты и займы.

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