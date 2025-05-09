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Новости Мобилизация в РФ
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В России заработал реестр электронных повесток

Реестр электронных повестки начал работу в России

В России начал работу сайт Единого реестра воинского учета "реестрповесток.рф"

Об этом пишет "Новая газета", передает Цензор.НЕТ.

Сейчас с сайта исчезла отметка о тестовом режиме.

Ранее на сайте было указано, что сервис работает в тестовом режиме только в Рязанской области, Марий Эл и на Сахалине.

Реестр электронных повестки начал работу в России

Реестр электронных повесток официально должен был заработать с 1 ноября 2024 года, однако его запуск откладывали. По закону, если гражданин не явится в военкомат в течение семи дней с момента появления повестки в реестре, ему закрывают выезд из страны, лишают права управлять автомобилем и запрещают брать кредиты и займы.

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Автор: 

россия (95725) мобилизация (2784) повестка (154)


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Топ комментарии
+8
Знаю владу однієї країни, яка дуже любить копіювати все що робиться на росії, просто називає це по іншому. Наприклад, не "електронні повістки", а "оновлення даних" або "електронні направлення в резерв+"
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09.05.2025 14:45
+3
Ну, і кацапи можуть скопіювати у влади цієї країни досвід....бусифікації. Тільки думаю що трешу там буде набагато більше.
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09.05.2025 14:50
+2
Якраз, поки кацапське бидло пиячить "за дідов", їх тихенько і "порадували".
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09.05.2025 14:46
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Знаю владу однієї країни, яка дуже любить копіювати все що робиться на росії, просто називає це по іншому. Наприклад, не "електронні повістки", а "оновлення даних" або "електронні направлення в резерв+"
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09.05.2025 14:45 Ответить
Ну, і кацапи можуть скопіювати у влади цієї країни досвід....бусифікації. Тільки думаю що трешу там буде набагато більше.
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09.05.2025 14:50 Ответить
Ой не все, не все. Наприклад давненько я не бачив нових моделей легкових авто ЗАЗ, та й телевізорів LG з написами made in Ukraine теж...)
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09.05.2025 15:14 Ответить
Якраз, поки кацапське бидло пиячить "за дідов", їх тихенько і "порадували".
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09.05.2025 14:46 Ответить
Вони будуть воювати вічно, БО ВОНИ ВОЮЮТЬ УЖЕ 800 років. Хтось будує театри, хтось пише картини - а вони роблять геноцид
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09.05.2025 14:49 Ответить
зараз 200 доларів дрон - це вартість життя рос солдата.так вони не потянуть. фпв дрони дешевші за життя орка
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09.05.2025 14:56 Ответить
1 в 1,десь ми подібне бачили,таке враження що робиться одними і тими руками...
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09.05.2025 14:53 Ответить
Мавпують!
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09.05.2025 15:02 Ответить
тільки там не через 7 днів закривається виїзд за кордон, а в той самий день коли і було сформовано електронну повістку. бо якщо це робити тільки через 7 днів, то дуже багато хто чухне з тих боліт.
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09.05.2025 15:04 Ответить
цапи до останнього тягнули із запуском цього закону, все на контракт надіялись.. а це дзвіночок. схоже, таки дійсно грошви на болотах все менше і менше, а поповнення м'яса потрібне. тільки от боєздатність мобілізованого м'яса буде точно нижча, ніж боєздатність купленого м'яса контрактами, адже якщо взяв гроші за контракт, то маєш відпрацювати. заград отрядів точно стане більше, коли чмобіків волокти на фронт будуть. а коли без броні, а на моциках і на віслюках, то чмобіків буде потрібно більше для штурму Краматорська, Слов'янська, Запоріжжя.. і м'ясо те піде на штурми. надіятись на те, що те м'ясо піде на кремль, щоб викинути звідти ху йла і всю його гебню то зовсім не варто.
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09.05.2025 15:30 Ответить
 
 