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В России заработал реестр электронных повесток
В России начал работу сайт Единого реестра воинского учета "реестрповесток.рф"
Об этом пишет "Новая газета", передает Цензор.НЕТ.
Сейчас с сайта исчезла отметка о тестовом режиме.
Ранее на сайте было указано, что сервис работает в тестовом режиме только в Рязанской области, Марий Эл и на Сахалине.
Реестр электронных повесток официально должен был заработать с 1 ноября 2024 года, однако его запуск откладывали. По закону, если гражданин не явится в военкомат в течение семи дней с момента появления повестки в реестре, ему закрывают выезд из страны, лишают права управлять автомобилем и запрещают брать кредиты и займы.
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