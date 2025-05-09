УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
13455 відвідувачів онлайн
Новини Мобілізація в РФ
1 270 10

У Росії запрацював реєстр електронних повісток

Реєстр електронних повісток розпочав роботу в Росії

У Росії розпочав роботу сайт Єдиного реєстру військового обліку "реестрповесток.рф"

Про це пише "Новая газета", передає Цензор.НЕТ.

Наразі з сайту зникла позначка про тестовий режим.

Раніше на сайті було вказано, що сервіс працює у тестовому режимі лише в Рязанській області, Марій Ел та на Сахаліні.

Реєстр електронних повісток розпочав роботу в Росії

Реєстр електронних повісток офіційно мав запрацювати з 1 листопада 2024 року, проте його запуск відкладали. За законом, якщо громадянин не з'явиться у військкомат протягом семи днів з моменту появи повістки у реєстрі, йому закривають виїзд із країни, позбавляють права керувати автомобілем та забороняють брати кредити та позики.

Також читайте: Росія має 5 мільйонів резервістів і щомісяця збільшує армію на 9 тисяч військових, - Сирський

Автор: 

росія (65442) мобілізація (3082) повістка (183)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+8
Знаю владу однієї країни, яка дуже любить копіювати все що робиться на росії, просто називає це по іншому. Наприклад, не "електронні повістки", а "оновлення даних" або "електронні направлення в резерв+"
показати весь коментар
09.05.2025 14:45
+3
Ну, і кацапи можуть скопіювати у влади цієї країни досвід....бусифікації. Тільки думаю що трешу там буде набагато більше.
показати весь коментар
09.05.2025 14:50
+2
Якраз, поки кацапське бидло пиячить "за дідов", їх тихенько і "порадували".
показати весь коментар
09.05.2025 14:46
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Знаю владу однієї країни, яка дуже любить копіювати все що робиться на росії, просто називає це по іншому. Наприклад, не "електронні повістки", а "оновлення даних" або "електронні направлення в резерв+"
показати весь коментар
09.05.2025 14:45 Відповісти
Ну, і кацапи можуть скопіювати у влади цієї країни досвід....бусифікації. Тільки думаю що трешу там буде набагато більше.
показати весь коментар
09.05.2025 14:50 Відповісти
Ой не все, не все. Наприклад давненько я не бачив нових моделей легкових авто ЗАЗ, та й телевізорів LG з написами made in Ukraine теж...)
показати весь коментар
09.05.2025 15:14 Відповісти
Якраз, поки кацапське бидло пиячить "за дідов", їх тихенько і "порадували".
показати весь коментар
09.05.2025 14:46 Відповісти
Вони будуть воювати вічно, БО ВОНИ ВОЮЮТЬ УЖЕ 800 років. Хтось будує театри, хтось пише картини - а вони роблять геноцид
показати весь коментар
09.05.2025 14:49 Відповісти
зараз 200 доларів дрон - це вартість життя рос солдата.так вони не потянуть. фпв дрони дешевші за життя орка
показати весь коментар
09.05.2025 14:56 Відповісти
1 в 1,десь ми подібне бачили,таке враження що робиться одними і тими руками...
показати весь коментар
09.05.2025 14:53 Відповісти
Мавпують!
показати весь коментар
09.05.2025 15:02 Відповісти
тільки там не через 7 днів закривається виїзд за кордон, а в той самий день коли і було сформовано електронну повістку. бо якщо це робити тільки через 7 днів, то дуже багато хто чухне з тих боліт.
показати весь коментар
09.05.2025 15:04 Відповісти
цапи до останнього тягнули із запуском цього закону, все на контракт надіялись.. а це дзвіночок. схоже, таки дійсно грошви на болотах все менше і менше, а поповнення м'яса потрібне. тільки от боєздатність мобілізованого м'яса буде точно нижча, ніж боєздатність купленого м'яса контрактами, адже якщо взяв гроші за контракт, то маєш відпрацювати. заград отрядів точно стане більше, коли чмобіків волокти на фронт будуть. а коли без броні, а на моциках і на віслюках, то чмобіків буде потрібно більше для штурму Краматорська, Слов'янська, Запоріжжя.. і м'ясо те піде на штурми. надіятись на те, що те м'ясо піде на кремль, щоб викинути звідти ху йла і всю його гебню то зовсім не варто.
показати весь коментар
09.05.2025 15:30 Відповісти
 
 