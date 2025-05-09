1 270 10
У Росії запрацював реєстр електронних повісток
У Росії розпочав роботу сайт Єдиного реєстру військового обліку "реестрповесток.рф"
Про це пише "Новая газета", передає Цензор.НЕТ.
Наразі з сайту зникла позначка про тестовий режим.
Раніше на сайті було вказано, що сервіс працює у тестовому режимі лише в Рязанській області, Марій Ел та на Сахаліні.
Реєстр електронних повісток офіційно мав запрацювати з 1 листопада 2024 року, проте його запуск відкладали. За законом, якщо громадянин не з'явиться у військкомат протягом семи днів з моменту появи повістки у реєстрі, йому закривають виїзд із країни, позбавляють права керувати автомобілем та забороняють брати кредити та позики.
Топ коментарі
+8 Дефіцит Потужності
показати весь коментар09.05.2025 14:45
+3 Gary Grant
показати весь коментар09.05.2025 14:50
+2 Gary Grant
показати весь коментар09.05.2025 14:46
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дефіцит Потужності
показати весь коментар09.05.2025 14:45 Відповісти Мені подобається 8
Gary Grant
показати весь коментар09.05.2025 14:50 Відповісти Мені подобається 3
Петрик Похмільський
показати весь коментар09.05.2025 15:14 Відповісти Мені подобається 0
Gary Grant
показати весь коментар09.05.2025 14:46 Відповісти Мені подобається 2
Михайло Иляш
показати весь коментар09.05.2025 14:49 Відповісти Мені подобається 2
Артем Гурин
показати весь коментар09.05.2025 14:56 Відповісти Мені подобається 0
Влад #584963
показати весь коментар09.05.2025 14:53 Відповісти Мені подобається 2
Zahar Kolombet
показати весь коментар09.05.2025 15:02 Відповісти Мені подобається 0
Rino Rino
показати весь коментар09.05.2025 15:04 Відповісти Мені подобається 0
Rino Rino
показати весь коментар09.05.2025 15:30 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль