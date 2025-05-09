У Росії запрацював реєстр електронних повісток

У Росії розпочав роботу сайт Єдиного реєстру військового обліку "реестрповесток.рф"

Про це пише "Новая газета", передає Цензор.НЕТ.

Наразі з сайту зникла позначка про тестовий режим.

Раніше на сайті було вказано, що сервіс працює у тестовому режимі лише в Рязанській області, Марій Ел та на Сахаліні.

Реєстр електронних повісток офіційно мав запрацювати з 1 листопада 2024 року, проте його запуск відкладали. За законом, якщо громадянин не з'явиться у військкомат протягом семи днів з моменту появи повістки у реєстрі, йому закривають виїзд із країни, позбавляють права керувати автомобілем та забороняють брати кредити та позики.

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