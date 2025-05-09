Сообщено о подозрении гендиректору "Нижнеднестровской ГЭС" в связи с растратой 5 млн грн, - ГБР. ФОТОрепортаж

На Буковине работники ГБР по материалам СБУ разоблачили преступную схему, организованную руководством "Нижнеднестровской ГЭС".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.

Как отмечается, чиновники растратили почти 5 миллионов гривен во время проведения ремонтных работ на станции.

"Организовал сделку генеральный директор, который привлек к противоправным действиям руководительницу отдела публичных закупок и инженера предприятия. Станция заключила договоры с двумя частными компаниями на выполнение ремонтных работ по завышенным ценам. Тендерная документация была оформлена таким образом, чтобы обеспечить победу заранее определенных подрядчиков", - говорится в сообщении.

Несмотря на выявленные нарушения со стороны Госаудитслужбы и привлечение руководительницы отдела к административной ответственности, подрядные договоры не были пересмотрены. По четырем заключенным соглашениям общей стоимостью почти 16 млн грн коммерсанты должны были провести работы по укреплению сооружений ГЭС, обустройству сточных систем и укреплению отдельных участков инфраструктуры.

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Согласно заключению экспертов, реальная стоимость таких работ была меньше на 4,8 млн гривен. По предварительным данным следствия, "переплаченные" средства были распределены между участниками схемы.

Также проверяется возможное нарушение норм безопасности при выполнении ремонтных работ. Сейчас никаких угроз устойчивому функционированию станции не зафиксировано.

7 мая 2025 года работники ГБР провели обыски по месту работы и жительства должностных лиц. Изъята финансовая документация, цифровые носители, мобильные телефоны, а также около 25 млн гривен наличными в разной валюте.

Трем фигурантам сообщено о подозрении в растрате имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенную организованной группой, повторно, в крупных размерах, в условиях военного положения (ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 УК Украины). Им грозит до 12 лет лишения свободы.

ГБР также проверяет возможную причастность к преступлению других должностных лиц.