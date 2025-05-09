Повідомлено про підозру гендиректору "Нижньодністровської ГЕС" через розтрату 5 млн грн, - ДБР. ФОТОрепортаж

На Буковині працівники ДБР за матеріалами СБУ викрили злочинну схему, організовану керівництвом "Нижньодністровської ГЕС".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.

Як зазначається, посадовці розтратили майже 5 мільйонів гривень під час проведення ремонтних робіт на станції.

"Організував оборудку генеральний директор, який залучив до протиправних дій керівницю відділу публічних закупівель та інженера підприємства. Cтанція уклала договори з двома приватними компаніями на виконання ремонтних робіт за завищеними цінами. Тендерна документація була оформлена таким чином, щоб забезпечити перемогу заздалегідь визначених підрядників", - йдеться у повідомленні.

Попри виявлені порушення з боку Держаудитслужби та притягнення керівниці відділу до адміністративної відповідальності, підрядні договори не були переглянуті. За чотирма укладеними угодами загальною вартістю майже 16 млн грн комерсанти мали провести роботи з укріплення споруд ГЕС, облаштування стічних систем та зміцнення окремих ділянок інфраструктури.

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Згідно з висновком експертів, реальна вартість таких робіт була менша на 4,8 млн гривень. За попередніми даними слідства, "переплачені" кошти були розподілені між учасниками схеми.

Також перевіряється можливе порушення норм безпеки при виконанні ремонтних робіт. Наразі, жодних загроз сталому функціонуванню станції не зафіксовано.

7 травня 2025 року працівники ДБР провели обшуки за місцем роботи та проживання посадовців. Вилучено фінансову документацію, цифрові носії, мобільні телефони, а також близько 25 млн гривень готівкою в різній валюті.

Трьом фігурантам повідомлено про підозру у розтраті майна шляхом зловживання службовим становищем, вчинену організованою групою, повторно, у великих розмірах, в умовах воєнного стану (ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України). Їм загрожує до 12 років позбавлення волі.

ДБР також перевіряє можливу причетність до злочину інших посадовців.