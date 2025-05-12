Несмотря на запрет на маркетинговые договоры, стоимость отечественных лекарств не снизилась, - эксперт

Несмотря на двухмесячный запрет на заключение маркетинговых договоров, производители лекарственных средств так и не снизили цены на препараты, не вошедшие в так называемую топовую сотню.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил председатель правления ОО "Всеукраинская фармацевтическая палата", член совета Международной федерации фармацевтов (FIP) Олег Климов.

"К сожалению, мы фиксируем, что производители не снизили цены, и это плохая история. Соответственно, те средства, которые ранее шли на маркетинговые договоры и затем трансформировались в скидки для потребителей, просто "растворились" на счетах некоторых участников фармацевтического бизнеса в Украине", - отметил он.

От этого пострадали прежде всего люди, которые не получили анонсированных через СМИ ни скидок, ни акций, ни программ лояльности. Вместо ожидаемого снижения цен, мы все получили привычные для всех пациентов высокие цены на полках аптек.

Эксперт подчеркнул, что после урегулирования вопроса маркетинговых договоров правительством, все граждане и профессиональное фармацевтическое сообщество ожидают снижения цен в аптеках для конечных потребителей.

"Ведь после того, как в феврале СНБО принял промежуточное решение, которое должно было привести к снижению цен на лекарства для украинцев, производители лекарств добровольно согласились снизить цены только на 100 наименований препаратов. Но как показал анализ цен, за период так называемого добровольного снижения цен, произошло обратное - на остальные лекарства цены наоборот выросли. При этом нет ни одного обязывающего регуляторного документа, в котором такое снижение было бы зафиксировано и выписано в виде изменений в существующей модели налогообложения", - пояснил глава ассоциации.

По его словам, это была "джентльменская" договоренность ряда производителей лекарств, которая так же легко может быть в любой момент отозвана, учитывая возможные негативные экономические изменения для производителей, такие как отсутствие узаконенного механизма такой модели ценообразования на лекарственные средства.

"Сейчас завершается профессиональное обсуждение, и прорабатывается оптимальное решение для стабилизации ситуации. Надеюсь, уже в ближайшие дни мы получим оптимальный и справедливый результат, в первую очередь для потребителей, а также и всех участников рынка", - отметил председатель правления Всеукраинской фармацевтической палаты.

Ранее сообщалось, что административное ограничение цен на лекарства не сработало, зато единственным действенным механизмом остается рыночная конкуренция.