Несмотря на запрет на маркетинговые договоры, стоимость отечественных лекарств не снизилась, - эксперт

ліки

Несмотря на двухмесячный запрет на заключение маркетинговых договоров, производители лекарственных средств так и не снизили цены на препараты, не вошедшие в так называемую топовую сотню.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил председатель правления ОО "Всеукраинская фармацевтическая палата", член совета Международной федерации фармацевтов (FIP) Олег Климов.

"К сожалению, мы фиксируем, что производители не снизили цены, и это плохая история. Соответственно, те средства, которые ранее шли на маркетинговые договоры и затем трансформировались в скидки для потребителей, просто "растворились" на счетах некоторых участников фармацевтического бизнеса в Украине", - отметил он.

От этого пострадали прежде всего люди, которые не получили анонсированных через СМИ ни скидок, ни акций, ни программ лояльности. Вместо ожидаемого снижения цен, мы все получили привычные для всех пациентов высокие цены на полках аптек.

Эксперт подчеркнул, что после урегулирования вопроса маркетинговых договоров правительством, все граждане и профессиональное фармацевтическое сообщество ожидают снижения цен в аптеках для конечных потребителей.

"Ведь после того, как в феврале СНБО принял промежуточное решение, которое должно было привести к снижению цен на лекарства для украинцев, производители лекарств добровольно согласились снизить цены только на 100 наименований препаратов. Но как показал анализ цен, за период так называемого добровольного снижения цен, произошло обратное - на остальные лекарства цены наоборот выросли. При этом нет ни одного обязывающего регуляторного документа, в котором такое снижение было бы зафиксировано и выписано в виде изменений в существующей модели налогообложения", - пояснил глава ассоциации.

По его словам, это была "джентльменская" договоренность ряда производителей лекарств, которая так же легко может быть в любой момент отозвана, учитывая возможные негативные экономические изменения для производителей, такие как отсутствие узаконенного механизма такой модели ценообразования на лекарственные средства.

"Сейчас завершается профессиональное обсуждение, и прорабатывается оптимальное решение для стабилизации ситуации. Надеюсь, уже в ближайшие дни мы получим оптимальный и справедливый результат, в первую очередь для потребителей, а также и всех участников рынка", - отметил председатель правления Всеукраинской фармацевтической палаты.

Ранее сообщалось, что административное ограничение цен на лекарства не сработало, зато единственным действенным механизмом остается рыночная конкуренция.

+10
Ой, зе-офіс простих рішень знов обісра... людям забезпечив зайві витрати, тепер на ліки? Ай, молодці- прибрати до рук "слуг" мережі аптек, інших(мілких НОРМАЛЬНИХ) витіснити, а тепер "вартість лік не зменшилася"- та й все. *****, ШІСТЬ рочків зе-покращення- і я вже звичайний метотрексат(від ревмотоїдного артриту) в апеках не можу купити- щез. Триндець, наобирали.
12.05.2025 11:29 Ответить
+9
КАрочЄ, зелена шобла в черговий раз АбАсралась...
12.05.2025 11:25 Ответить
+7
І ви повірили, що для звичайних людей, при найвеличнішому полупокеру лідеру ********** буде хоч якесь покращення?!?!?🤭
От наївні 😏
Запийте холодною водою🍵
Поки ще на неї ціну не підняли🤡
12.05.2025 11:34 Ответить
КАрочЄ, зелена шобла в черговий раз нас АбАсрала...
показать весь комментарий
12.05.2025 11:35 Ответить
Так воно ж у бюджет цих шахраїв закладено та готівкою заноситься.
показать весь комментарий
12.05.2025 11:27 Ответить
Ой, зе-офіс простих рішень знов обісра... людям забезпечив зайві витрати, тепер на ліки? Ай, молодці- прибрати до рук "слуг" мережі аптек, інших(мілких НОРМАЛЬНИХ) витіснити, а тепер "вартість лік не зменшилася"- та й все. *****, ШІСТЬ рочків зе-покращення- і я вже звичайний метотрексат(від ревмотоїдного артриту) в апеках не можу купити- щез. Триндець, наобирали.
12.05.2025 11:29 Ответить
найшашличніший знову розвів гоїв, як кошенят
12.05.2025 11:30 Ответить
Все зрозуміло, депутати-пролетарії з масажних салонів та заправок спробували вирішити питання ціноутворення в стилі члєніна - "треба просто взять і отмєніть". В результаті - потоки бабла де були, там і залишились. І фарм-мафія як вимагала за умовний анальгін 100 грн при закупці в опті по 10 копійок, так і вимагає. А копійчані надійні ліки від гепатіту С, женеріки з Єгипту та Індії - як продавались "сірим імпортом" - так і продають не в аптеці, а ділками через інтернет.

А ви, мразоти в верховній раді, продовжуйте, продовжуйте забороняти агрегатори та купівлю ліків через інтернет...
12.05.2025 11:31 Ответить
І ви повірили, що для звичайних людей, при найвеличнішому полупокеру лідеру ********** буде хоч якесь покращення?!?!?🤭
От наївні 😏
Запийте холодною водою🍵
Поки ще на неї ціну не підняли🤡
12.05.2025 11:34 Ответить
Тепер маркетинг повернуть і ціни виростуть.
12.05.2025 11:39 Ответить
А що ви хотіли від дилетантів ? Щось путнього придумати мізків немає
12.05.2025 11:46 Ответить
6 лет дилетанты? Это стиль "работы" такой. Дело ничто - тупой пиар на первом месте.
12.05.2025 12:05 Ответить
А хабари и долю производители и аптекари с чего будут платить,со сниженных цен,абсурд?
12.05.2025 11:56 Ответить
Як так, мудрий нарід вже порахував, скільки він зекономить завдяки найпотужнішим рішенням лідора всих знедолених... Лідор наїбунькать не може, бо він же ж "з народу"...
12.05.2025 12:06 Ответить
дайте ще 100 днів
12.05.2025 12:20 Ответить
А як поживає "українка" філя жебривська ?
12.05.2025 12:34 Ответить
Маркетинговий договір - це договор між аптечними мережами і представниками виробників. Виробники хочуть мотивувати аптеку збільшити продажі їх продукції, а аптеки хочуть на цьому заробити (отримавши платіж від виробника). Зазвичай виробники згодні працювати так тільки з великими, або хоча б середніми, сітками. Договір зазвичай передбачає виконання плану по продажам / закупкам, можливо фейсинг (розміщення на вітрині), і ін.
12.05.2025 12:37 Ответить
Як не знизилась? То ви просто Шмарафон не дивитесь. Там вже така перемога, що далі буде тільки доплата населенню за те, що ліки візьмуть!
12.05.2025 12:41 Ответить
 
 