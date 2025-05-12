УКР
Новини
1 010 17

Попри заборону на маркетингові договори, вартість вітчизняних ліків не знизилася, - експерт

ліки

Попри двомісячну заборону на укладення маркетингових договорів, виробники лікарських засобів так і не знизили ціни на препарати, що не увійшли до так званої топової сотні.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомив голова правління ГО "Всеукраїнська фармацевтична палата", член ради Міжнародної федерації фармацевтів (FIP) Олег Клімов.

"На жаль, ми фіксуємо, що виробники не знизили ціни, і це погана історія.. Відповідно, ті кошти, які раніше йшли на маркетингові договори й потім трансформувалися у знижки для споживачів, просто "розчинилися" на рахунках деяких учасників фармацевтичного бізнесу в Україні", - зазначив він.

Від цього постраждали передусім люди, які не отримали анонсованих через ЗМІ ні знижок, ні акцій, ні програм лояльності. Замість очікуваного зниження цін, ми всі отримали звичні для всіх пацієнтів високі ціни на полицях аптек.

Експерт підкреслив, що після врегулювання питання маркетингових договорів урядом, всі громадяни та професійна фармацевтична спільнота очікують зниження цін в аптеках для кінцевих споживачів.

"Адже після того, як в лютому РНБО прийняло проміжне рішення, яке мало призвести до зниження цін на ліки для українців, виробники ліків добровільно погодилися знизити ціни лише на 100 найменувань препаратів. Та як показав аналіз цін, за період так званого добровільного зниження цін, сталося протилежне — на решту ліків ціни навпаки зросли. При цьому немає жодного зобов’язуючого регуляторного документу, в якому таке зниження було б зафіксовано та виписано у вигляді змін до існуючої моделі оподаткування", - пояснив глава асоціації.

За його словами, це була "джентльменська" домовленість низки виробників ліків, яка так само легко може бути в будь-який момент відкликана, враховуючи можливі негативні економічні зміни для виробників, такі як відсутній узаконений механізм такої моделі ціноутворення на лікарські засоби.

"Наразі завершується фахове обговорення, і пропрацьовується оптимальне рішення для стабілізації ситуації. Сподіваюся, уже найближчими днями ми отримаємо оптимальний та справедливий результат, в першу чергу для споживачів, а також і всіх учасників ринку", - зазначив голова правління Всеукраїнської фармацевтичної палати.

Раніше повідомлялось, що адміністративне обмеження цін на ліки не спрацювало, натомість єдиним дієвим механізмом лишається ринкова конкуренція.

Автор: 

ліки (1356) ціни (4151)
Топ коментарі
+10
Ой, зе-офіс простих рішень знов обісра... людям забезпечив зайві витрати, тепер на ліки? Ай, молодці- прибрати до рук "слуг" мережі аптек, інших(мілких НОРМАЛЬНИХ) витіснити, а тепер "вартість лік не зменшилася"- та й все. *****, ШІСТЬ рочків зе-покращення- і я вже звичайний метотрексат(від ревмотоїдного артриту) в апеках не можу купити- щез. Триндець, наобирали.
12.05.2025 11:29 Відповісти
+9
КАрочЄ, зелена шобла в черговий раз АбАсралась...
12.05.2025 11:25 Відповісти
+7
І ви повірили, що для звичайних людей, при найвеличнішому полупокеру лідеру ********** буде хоч якесь покращення?!?!?🤭
От наївні 😏
Запийте холодною водою🍵
Поки ще на неї ціну не підняли🤡
12.05.2025 11:34 Відповісти
КАрочЄ, зелена шобла в черговий раз АбАсралась...
12.05.2025 11:25 Відповісти
КАрочЄ, зелена шобла в черговий раз нас АбАсрала...
12.05.2025 11:35 Відповісти
Так воно ж у бюджет цих шахраїв закладено та готівкою заноситься.
12.05.2025 11:27 Відповісти
Ой, зе-офіс простих рішень знов обісра... людям забезпечив зайві витрати, тепер на ліки? Ай, молодці- прибрати до рук "слуг" мережі аптек, інших(мілких НОРМАЛЬНИХ) витіснити, а тепер "вартість лік не зменшилася"- та й все. *****, ШІСТЬ рочків зе-покращення- і я вже звичайний метотрексат(від ревмотоїдного артриту) в апеках не можу купити- щез. Триндець, наобирали.
12.05.2025 11:29 Відповісти
найшашличніший знову розвів гоїв, як кошенят
12.05.2025 11:30 Відповісти
Все зрозуміло, депутати-пролетарії з масажних салонів та заправок спробували вирішити питання ціноутворення в стилі члєніна - "треба просто взять і отмєніть". В результаті - потоки бабла де були, там і залишились. І фарм-мафія як вимагала за умовний анальгін 100 грн при закупці в опті по 10 копійок, так і вимагає. А копійчані надійні ліки від гепатіту С, женеріки з Єгипту та Індії - як продавались "сірим імпортом" - так і продають не в аптеці, а ділками через інтернет.

А ви, мразоти в верховній раді, продовжуйте, продовжуйте забороняти агрегатори та купівлю ліків через інтернет...
12.05.2025 11:31 Відповісти
І ви повірили, що для звичайних людей, при найвеличнішому полупокеру лідеру ********** буде хоч якесь покращення?!?!?🤭
От наївні 😏
Запийте холодною водою🍵
Поки ще на неї ціну не підняли🤡
12.05.2025 11:34 Відповісти
Тепер маркетинг повернуть і ціни виростуть.
12.05.2025 11:39 Відповісти
А що ви хотіли від дилетантів ? Щось путнього придумати мізків немає
12.05.2025 11:46 Відповісти
6 лет дилетанты? Это стиль "работы" такой. Дело ничто - тупой пиар на первом месте.
12.05.2025 12:05 Відповісти
А хабари и долю производители и аптекари с чего будут платить,со сниженных цен,абсурд?
12.05.2025 11:56 Відповісти
Як так, мудрий нарід вже порахував, скільки він зекономить завдяки найпотужнішим рішенням лідора всих знедолених... Лідор наїбунькать не може, бо він же ж "з народу"...
12.05.2025 12:06 Відповісти
дайте ще 100 днів
12.05.2025 12:20 Відповісти
А як поживає "українка" філя жебривська ?
12.05.2025 12:34 Відповісти
Маркетинговий договір - це договор між аптечними мережами і представниками виробників. Виробники хочуть мотивувати аптеку збільшити продажі їх продукції, а аптеки хочуть на цьому заробити (отримавши платіж від виробника). Зазвичай виробники згодні працювати так тільки з великими, або хоча б середніми, сітками. Договір зазвичай передбачає виконання плану по продажам / закупкам, можливо фейсинг (розміщення на вітрині), і ін.
12.05.2025 12:37 Відповісти
Як не знизилась? То ви просто Шмарафон не дивитесь. Там вже така перемога, що далі буде тільки доплата населенню за те, що ліки візьмуть!
12.05.2025 12:41 Відповісти
 
 