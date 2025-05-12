Попри заборону на маркетингові договори, вартість вітчизняних ліків не знизилася, - експерт

Попри двомісячну заборону на укладення маркетингових договорів, виробники лікарських засобів так і не знизили ціни на препарати, що не увійшли до так званої топової сотні.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомив голова правління ГО "Всеукраїнська фармацевтична палата", член ради Міжнародної федерації фармацевтів (FIP) Олег Клімов.

"На жаль, ми фіксуємо, що виробники не знизили ціни, і це погана історія.. Відповідно, ті кошти, які раніше йшли на маркетингові договори й потім трансформувалися у знижки для споживачів, просто "розчинилися" на рахунках деяких учасників фармацевтичного бізнесу в Україні", - зазначив він.

Від цього постраждали передусім люди, які не отримали анонсованих через ЗМІ ні знижок, ні акцій, ні програм лояльності. Замість очікуваного зниження цін, ми всі отримали звичні для всіх пацієнтів високі ціни на полицях аптек.

Експерт підкреслив, що після врегулювання питання маркетингових договорів урядом, всі громадяни та професійна фармацевтична спільнота очікують зниження цін в аптеках для кінцевих споживачів.

"Адже після того, як в лютому РНБО прийняло проміжне рішення, яке мало призвести до зниження цін на ліки для українців, виробники ліків добровільно погодилися знизити ціни лише на 100 найменувань препаратів. Та як показав аналіз цін, за період так званого добровільного зниження цін, сталося протилежне — на решту ліків ціни навпаки зросли. При цьому немає жодного зобов’язуючого регуляторного документу, в якому таке зниження було б зафіксовано та виписано у вигляді змін до існуючої моделі оподаткування", - пояснив глава асоціації.

За його словами, це була "джентльменська" домовленість низки виробників ліків, яка так само легко може бути в будь-який момент відкликана, враховуючи можливі негативні економічні зміни для виробників, такі як відсутній узаконений механізм такої моделі ціноутворення на лікарські засоби.

"Наразі завершується фахове обговорення, і пропрацьовується оптимальне рішення для стабілізації ситуації. Сподіваюся, уже найближчими днями ми отримаємо оптимальний та справедливий результат, в першу чергу для споживачів, а також і всіх учасників ринку", - зазначив голова правління Всеукраїнської фармацевтичної палати.

Раніше повідомлялось, що адміністративне обмеження цін на ліки не спрацювало, натомість єдиним дієвим механізмом лишається ринкова конкуренція.