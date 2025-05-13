Китай отменил запрет на поставки самолетов Boeing, остановленные из-за пошлин Трампа, – Bloomberg

Китай отменил месячный запрет на поставки самолетов Boeing Co. авиакомпаниям после перемирия в торговых переговорах с США.

Об этом пишет Bloomberg.

Так, на этой неделе китайским перевозчикам и правительственным учреждениям начали сообщать, что поставки самолетов американского производства могут возобновиться. Авиакомпаниям предоставлено право организовывать доставку в собственное время и на собственных условиях.

Такой шаг произошел после того, как две крупнейшие экономики мира договорились о тарифном перемирии, причем США снизили свои совокупные 145% пошлины на большинство китайского импорта до 30% на 90 дней.

Китай согласился сократить свои 125% пошлины на американские товары до 10% и отменить другие контрмеры, принятые против США со 2 апреля.

В то же время, как отмечается, возобновление поставок реактивных самолетов может быть кратковременным, если "тарифная война" не будет решена в течение трехмесячного перерыва.

Компания Boeing оказалась в центре торгового спора после того, как обнародование президентом США Дональдом Трампом пошлин против большинства основных торговых партнеров было отражено ответными пошлинами со стороны Китая. Это привело к вытеснению самолетов Boeing с рынка для китайских перевозчиков, а Пекин приказал авиакомпаниям прекратить поставки самолетов компании.

Впрочем, хотя отмена запрета открывает путь для возобновления поставок, непонятно, как скоро китайские авиакомпании смогут получить необходимые им самолеты.

В начале мая авиакомпания Ryanair пригрозила отменить заказ на сотни самолетов Boeing, если пошлины, введенные США, приведут к существенному росту цен.

Пошлины США для Китая

Напомним, 2 апреля президент США Дональд Трамп объявил о введении дополнительных пошлин на импорт товаров из 185 стран мира. Базовая ставка составила 10% (в том числе она применяется для Украины), но для многих государств они выше.

Тарифы на товары из Китая изначально составили 34%, из стран ЕС - 20%, из Швейцарии - 31%, из Израиля - 17%, из Казахстана - 27%. При этом пошлины в отношении России, КНДР, Кубы и Беларуси не ввели. В администрации Трампа объясняли, что в отношении этих стран действуют санкции, поэтому торговля с ними уже ограничена. Кроме того, Трамп ввел дополнительную пошлину на импорт автомобилей и запчастей к ним в размере 25%.

9 апреля Трамп объявил о 90-дневной паузе в повышении пошлин для большинства стран, но продолжил повышать тарифы для китайских товаров. В итоге ставка пошлин США на китайский импорт составила 145%.

12 мая США и Китай договорились приостановить действие решений о взаимном повышении пошлин на 90 дней.