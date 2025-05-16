Адвоката Червинского Глобу пытаются лишить лицензии

Адвокат Романа Червинского, управляющего партнера адвокатского объединения "ГЛОБА И ГЛОБА" пытаются лишить права на занятие адвокатской деятельностью.

"Сегодня меня пытаются лишить свидетельства о праве на занятие адвокатской деятельностью за мою позицию, за то, что я с нашей командой защищаю прежде всего ветеранов российско-украинской войны. К данным действиям считаю причастными лиц с явно пророссийскими взглядами и намерениями", - говорится в сообщении.

По словам Глобы, все началось с попыток влияния на него и команду, в частности путем отправки угроз.

"После этого начались прямые угрозы молодым помощникам и адвокатам, перешедшие в физическое насилие над ними. Мы продолжали и в дальнейшем держать нейтралитет, впрочем, нам системно начали передавать через третьих лиц угрозы обысков, уголовных производств, угрозы лишения свидетельств адвокатов, дошло даже до угроз, которые направлялись нашим клиентам!

Недавно, стало известно, что в отношении меня поданы ряд дисциплинарных жалоб с целью лишения свидетельства о праве на занятие адвокатской деятельностью", - добавил адвокат.

Глоба рассказал, что социальный проект его адвокатского объединения вместе с Патронатной службой "Ангелы", направленный на сбор помощи на реабилитацию военнослужащих, трактуют как попытку заработка на раненых.

