Новости Дела против Червинского
Адвоката Червинского Глобу пытаются лишить лицензии

Адвокат Романа Червинского, управляющего партнера адвокатского объединения "ГЛОБА И ГЛОБА" пытаются лишить права на занятие адвокатской деятельностью.

Об этом он сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня меня пытаются лишить свидетельства о праве на занятие адвокатской деятельностью за мою позицию, за то, что я с нашей командой защищаю прежде всего ветеранов российско-украинской войны. К данным действиям считаю причастными лиц с явно пророссийскими взглядами и намерениями", - говорится в сообщении.

По словам Глобы, все началось с попыток влияния на него и команду, в частности путем отправки угроз.

"После этого начались прямые угрозы молодым помощникам и адвокатам, перешедшие в физическое насилие над ними. Мы продолжали и в дальнейшем держать нейтралитет, впрочем, нам системно начали передавать через третьих лиц угрозы обысков, уголовных производств, угрозы лишения свидетельств адвокатов, дошло даже до угроз, которые направлялись нашим клиентам!

Недавно, стало известно, что в отношении меня поданы ряд дисциплинарных жалоб с целью лишения свидетельства о праве на занятие адвокатской деятельностью", - добавил адвокат.

Глоба рассказал, что социальный проект его адвокатского объединения вместе с Патронатной службой "Ангелы", направленный на сбор помощи на реабилитацию военнослужащих, трактуют как попытку заработка на раненых.

К его дискредитации, говорит адвокат, привлекли также пророссийских журналистов.

+16
Зелена пліснява ніяк не угомтниться.
16.05.2025 12:40 Ответить
+12
Бакланова позбавити - не на часі.
16.05.2025 12:42 Ответить
+12
Зелена нікчема, яки привела велику війну в Україну дуже мстива. Петро і Червінський це підтвердять.
16.05.2025 13:01 Ответить
Зелена пліснява ніяк не угомтниться.
16.05.2025 12:40 Ответить
Зеленоригівських ублюдків паталогоанатом вилікує
16.05.2025 15:15 Ответить
Бакланова позбавити - не на часі.
16.05.2025 12:42 Ответить
позбавити чого - державної охорони і утримання чи звання літінанта?
16.05.2025 12:44 Ответить
Шукайте причетних в Охвісі.Вуза звідти торчать.
16.05.2025 12:48 Ответить
16.05.2025 12:52 Ответить
Зелена нікчема, яки привела велику війну в Україну дуже мстива. Петро і Червінський це підтвердять.
16.05.2025 13:01 Ответить
в опі портянками та русньою тхне вже давно - тільки свтдуст допоможе!
16.05.2025 13:04 Ответить
Маленькое самовлюбленное ***** спит и видит как сделать здесь уменьшенную копию рашки. Это давно не новость
16.05.2025 13:21 Ответить
влада це держава в державі.
це не зеленський вигадав, це з часів неоліту, коли плем'я обрало вождя.
16.05.2025 13:26 Ответить
"...проросійськими поглядами та намірами", - так це ж ОПЗЄ!
16.05.2025 13:55 Ответить
Были хуже времена, но не было подлей
16.05.2025 15:55 Ответить
 
 