Адвоката Червінського Глобу намагаються позбавити ліцензії

Адвоката Червінського Глобу хочуть позбавити ліцензії

Адвокат Романа Червінського, керуючого партнера адвокатського об'єднання "ГЛОБА І ГЛОБА" намагаються позбавити права на зайняття адвокатською діяльністю.

Про це він повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні мене намагаються позбавити свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю за мою позицію, за те, що я із нашою командою захищаю насамперед ветеранів російсько-української війни. До даних дій вважаю причетними осіб з явно проросійськими поглядами та намірами", - йдеться в повідомленні.

За словами Глоби, все почалося зі спроб впливу на нього та команду, зокрема шляхом надсилання погроз.

"Після цього почались прямі погрози наймолодшим помічникам та адвокатам, що перейшли у фізичне насильство над ними. Ми продовжували й надалі тримати нейтралітет, втім, нам системно почали передавати через третіх осіб погрози обшуків, кримінальних проваджень, погрози позбавлення свідоцтв адвокатів, дійшло навіть до погроз, які направлялися нашим клієнтам! ...

Нещодавно, стало відомо, що стосовно мене подані ряд дисциплінарних скарг з метою позбавлення свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю", - додав адвокат.

Глоба розповів, що соціальний проєкт його адвокатського об'єднання разом із Патронатною службою "Янголи", направлений на збір допомоги на реабілітацію військовослужбовців, трактують як спробу заробітку на поранених.

До його дискредитації, каже адвокат, залучили також проросійських журналістів.

Читайте: Червінському продовжили запобіжний захід у справі удару по аеродрому "Канатове"

+16
Зелена пліснява ніяк не угомтниться.
16.05.2025 12:40 Відповісти
+12
Бакланова позбавити - не на часі.
16.05.2025 12:42 Відповісти
+12
Зелена нікчема, яки привела велику війну в Україну дуже мстива. Петро і Червінський це підтвердять.
16.05.2025 13:01 Відповісти
Зелена пліснява ніяк не угомтниться.
16.05.2025 12:40 Відповісти
Зеленоригівських ублюдків паталогоанатом вилікує
16.05.2025 15:15 Відповісти
Бакланова позбавити - не на часі.
16.05.2025 12:42 Відповісти
позбавити чого - державної охорони і утримання чи звання літінанта?
16.05.2025 12:44 Відповісти
Шукайте причетних в Охвісі.Вуза звідти торчать.
16.05.2025 12:48 Відповісти
16.05.2025 12:52 Відповісти
Зелена нікчема, яки привела велику війну в Україну дуже мстива. Петро і Червінський це підтвердять.
16.05.2025 13:01 Відповісти
в опі портянками та русньою тхне вже давно - тільки свтдуст допоможе!
16.05.2025 13:04 Відповісти
Маленькое самовлюбленное ***** спит и видит как сделать здесь уменьшенную копию рашки. Это давно не новость
16.05.2025 13:21 Відповісти
влада це держава в державі.
це не зеленський вигадав, це з часів неоліту, коли плем'я обрало вождя.
16.05.2025 13:26 Відповісти
"...проросійськими поглядами та намірами", - так це ж ОПЗЄ!
16.05.2025 13:55 Відповісти
Были хуже времена, но не было подлей
16.05.2025 15:55 Відповісти
 
 