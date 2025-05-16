Адвоката Червінського Глобу намагаються позбавити ліцензії

Адвокат Романа Червінського, керуючого партнера адвокатського об'єднання "ГЛОБА І ГЛОБА" намагаються позбавити права на зайняття адвокатською діяльністю.

Про це він повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні мене намагаються позбавити свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю за мою позицію, за те, що я із нашою командою захищаю насамперед ветеранів російсько-української війни. До даних дій вважаю причетними осіб з явно проросійськими поглядами та намірами", - йдеться в повідомленні.

За словами Глоби, все почалося зі спроб впливу на нього та команду, зокрема шляхом надсилання погроз.

"Після цього почались прямі погрози наймолодшим помічникам та адвокатам, що перейшли у фізичне насильство над ними. Ми продовжували й надалі тримати нейтралітет, втім, нам системно почали передавати через третіх осіб погрози обшуків, кримінальних проваджень, погрози позбавлення свідоцтв адвокатів, дійшло навіть до погроз, які направлялися нашим клієнтам! ...

Нещодавно, стало відомо, що стосовно мене подані ряд дисциплінарних скарг з метою позбавлення свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю", - додав адвокат.

Глоба розповів, що соціальний проєкт його адвокатського об'єднання разом із Патронатною службою "Янголи", направлений на збір допомоги на реабілітацію військовослужбовців, трактують як спробу заробітку на поранених.

До його дискредитації, каже адвокат, залучили також проросійських журналістів.







