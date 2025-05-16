Глава КГВА Ткаченко по три недели не подписывает документы на начало восстановления разрушенных домов, - Поворозник

Восстановительные работы на столичных домах, которые пострадали от российских атак, не могут начаться из-за того, что военная администрация города блокирует подписание необходимых документов. На 14 мая 67 таких распоряжений ждали подписи руководителя КГВА Тимура Ткаченко, некоторые – по три недели.

Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, передает Цензор.НЕТ.

"Если повреждены элементы конструкций – восстановлением будет заниматься город. Для этого необходимо готовить соответствующий пакет документов и распоряжение о начале работ. Которое часто блокируется на уровне руководителя КГВА. По состоянию на 14 мая 67 распоряжений не подписаны и не опубликованы", - заявил Поворозник.

По его словам, некоторые решения могут ожидать подписи руководителя КГВА неделями.

"К примеру, последнее распоряжение, которое касалось восстановления, ждало подписи три недели. Три недели. Все это время соответствующие службы ждали его выхода, чтобы начать работы. Это же не про общие действия, это о противодействии. А тут как раз алгоритмов нет: мы можем только ждать, когда документ подпишут", - отметил Поворозник.

Первый заместитель главы КГГА подчеркнул, что руководители районов также являются непосредственными участниками процесса восстановления поврежденного имущества и имеют соответствующие обязанности. В частности, формировать штаб помощи пострадавшим, осуществлять связь, координацию и коммуникацию с пострадавшими. Именно районы формируют перечень адресов поврежденного имущества и по результатам обследований должны восстанавливать повреждения, если не повреждены элементы конструкций, пояснил Поворозник.

"Мы все, на всех уровнях, плечом к плечу, должны работать на победу, помогать и поддерживать друг друга. И новые главы районов либо соглашаются с такой философией, либо я тогда не понимаю их задачи на их должностях", - отметил он.

