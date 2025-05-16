РУС
Новости Конфликт между мэрией Киева и руководителем КГВА Ткаченко
1 313 10

Глава КГВА Ткаченко по три недели не подписывает документы на начало восстановления разрушенных домов, - Поворозник

Поворозник о руководителе КГГА Ткаченко

Восстановительные работы на столичных домах, которые пострадали от российских атак, не могут начаться из-за того, что военная администрация города блокирует подписание необходимых документов. На 14 мая 67 таких распоряжений ждали подписи руководителя КГВА Тимура Ткаченко, некоторые – по три недели.

Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, передает Цензор.НЕТ.

"Если повреждены элементы конструкций – восстановлением будет заниматься город. Для этого необходимо готовить соответствующий пакет документов и распоряжение о начале работ. Которое часто блокируется на уровне руководителя КГВА. По состоянию на 14 мая 67 распоряжений не подписаны и не опубликованы", - заявил Поворозник.

По его словам, некоторые решения могут ожидать подписи руководителя КГВА неделями.

"К примеру, последнее распоряжение, которое касалось восстановления, ждало подписи три недели. Три недели. Все это время соответствующие службы ждали его выхода, чтобы начать работы. Это же не про общие действия, это о противодействии. А тут как раз алгоритмов нет: мы можем только ждать, когда документ подпишут", - отметил Поворозник.

Первый заместитель главы КГГА подчеркнул, что руководители районов также являются непосредственными участниками процесса восстановления поврежденного имущества и имеют соответствующие обязанности. В частности, формировать штаб помощи пострадавшим, осуществлять связь, координацию и коммуникацию с пострадавшими. Именно районы формируют перечень адресов поврежденного имущества и по результатам обследований должны восстанавливать повреждения, если не повреждены элементы конструкций, пояснил Поворозник.

"Мы все, на всех уровнях, плечом к плечу, должны работать на победу, помогать и поддерживать друг друга. И новые главы районов либо соглашаются с такой философией, либо я тогда не понимаю их задачи на их должностях", - отметил он.

Также читайте: Поворозник уволен с должности первого заместителя начальника КГГА, - Ткаченко. ДОКУМЕНТ

Автор: 

КГГА (3004) Киев (26006) Поворозник Николай (124) восстановления (169) Ткаченко Тимур (24)
Топ комментарии
+19
А винними зроблять Кличка з Порошенком.
показать весь комментарий
16.05.2025 17:56 Ответить
+10
Так його ж, для такого САБОТАЖУ в столиці України, і призначав зеленський !!
Готувався до шашликів з парадом, а воно, он, як для приблуд95 вийшло!
показать весь комментарий
16.05.2025 18:32 Ответить
+7
А чому цей непотріб взагалі втручається в господарчі справи?
показать весь комментарий
16.05.2025 18:47 Ответить
тому що вони свого брата вбили і з'їли!
показать весь комментарий
16.05.2025 20:34 Ответить
А ще "ліпецька фабрика, офшори, барига, абирвалг".
показать весь комментарий
16.05.2025 22:21 Ответить
А голосував у 2010 та 2019 за кого?
показать весь комментарий
16.05.2025 20:39 Ответить
Негайно потрібно повернути Україні конституційний лад РЕСПУБЛІКИ. Бо вже встановлено антиконституційний лад - МОНАРХІЯ. Є встановлений протизаконний"смотрящій" за Києвом.
Пора узурпатора влади та його зграю ув'язнити за державну зраду!
показать весь комментарий
16.05.2025 18:38 Ответить
може кум заступника їрмака?
показать весь комментарий
16.05.2025 19:10 Ответить
Зате у Телеграмі цей Мамедов - перший хлопець на селі.
******* борець з місцевою владою...
показать весь комментарий
16.05.2025 22:18 Ответить
 
 