Керівник КМВА Ткаченко по три тижні не підписує документи на початок відновлення зруйнованих будинків, - Поворозник

Відновлювальні роботи на столичних будинках, що постраждали від російських атак, не можуть розпочатися через те, що військова адміністрація міста блокує підписання потрібних документів. На 14 травня 67 таких розпоряджень чекали на підпис керівника КМВА Тимура Ткаченка, деякі – по три тижні.

Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, передає Цензор.НЕТ.

"Якщо пошкоджено елементи конструкцій - відновленням займатиметься місто. Для цього необхідно готувати відповідний пакет документів і розпорядження про початок робіт. Яке часто блокується на рівні очільника КМВА. Станом на 14 травня 67 розпоряджень не підписано та не опубліковано", - заявив Поворозник.

За його словами, деякі рішення можуть чекати на підпис керівника КМВА тижнями.

"До прикладу, останнє розпорядження, яке стосувалося відновлення, чекало на підпис три тижні. Три тижні. Увесь цей час відповідні служби чекали на його вихід, щоб розпочати роботи. Це ж не про спільні дії, це про протидію. А отут якраз алгоритмів нема: ми можемо тільки чекати, коли документ підпишуть", - зазначив Поворозник.

Перший заступник голови КМДА наголосив, що керівники районів також є безпосередніми учасниками процесу відновлення пошкодженого майна і мають відповідні обов’язки. Зокрема, формувати штаб допомоги постраждалим, здійснювати зв'язок, координацію та комунікацію з постраждалими. Саме райони формують перелік адрес пошкодженого майна і за результатами обстежень мають самі відновлювати пошкодження, якщо не пошкоджено елементи конструкцій, пояснив Поворозник.

"Ми всі, на всіх рівнях, пліч-о-пліч, маємо працювати на перемогу і допомагати та підтримувати одне одного. І нові голови районів або погоджуються з такою філософією, або я тоді не розумію їхнє завдання на їхніх посадах", - зауважив він.

