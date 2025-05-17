Уже более 20 тысяч украинских военных прошли подготовку в Германии, - Генштаб

Более 20 000 украинских военных прошли расширенную военную подготовку в Германии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

"С начала Миссии Европейского Союза по оказанию военной помощи Украине (EUMAM Ukraine) более 20 000 украинских военных прошли расширенную военную подготовку в Германии, которую координировало Командование специальной подготовки", - сообщает Многонациональное командование специальной подготовки Европейской службы внешних действий, которое координирует все учения, проводимые в Германии.

"Это достижение отражает глубокое и длительное обязательство ЕС по укреплению обороноспособности Украины", - отметили в командовании.

