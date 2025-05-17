УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6868 відвідувачів онлайн
Новини Навчання військових ЗСУ в Німеччині
971 5

Уже понад 20 тисяч українських військових пройшли підготовку в Німеччині, - Генштаб

Ще одна група українських військових завершила навчання на Patriot у Німеччині

Понад 20 000 українських військових пройшли розширену військову підготовку в Німеччині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

"З початку Місії Європейського Союзу з надання військової допомоги Україні (EUMAM Ukraine), понад 20 000 українських військових пройшли розширену військову підготовку в Німеччині, яку координувало Командування спеціальної підготовки", – повідомляє Багатонаціональне командування спеціальної підготовки Європейської служби зовнішніх дій, яке координує всі навчання, що проводяться в Німеччині.

"Це досягнення відображає глибоке та тривале зобов'язання ЄС щодо зміцнення обороноздатності України", – наголосили в командуванні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українських саперів навчатимуть ветерани армій країн НАТО, - Міноборони

Автор: 

Німеччина (7667) навчання (615) підготовка (198)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 