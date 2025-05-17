Уже понад 20 тисяч українських військових пройшли підготовку в Німеччині, - Генштаб

Понад 20 000 українських військових пройшли розширену військову підготовку в Німеччині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

"З початку Місії Європейського Союзу з надання військової допомоги Україні (EUMAM Ukraine), понад 20 000 українських військових пройшли розширену військову підготовку в Німеччині, яку координувало Командування спеціальної підготовки", – повідомляє Багатонаціональне командування спеціальної підготовки Європейської служби зовнішніх дій, яке координує всі навчання, що проводяться в Німеччині.

"Це досягнення відображає глибоке та тривале зобов'язання ЄС щодо зміцнення обороноздатності України", – наголосили в командуванні.

