Разминирование приграничных территорий Чернобыльской зоны откладывается из-за рисков безопасности со стороны Беларуси, - ГАЗО

Глава Государственного агентства по управлению зоной отчуждения (ГАЗО) Григорий Ищенко сообщил, что сейчас полноценное разминирование приграничных территорий Чернобыльской зоны не является приоритетом.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Причина - сохранение потенциальной угрозы со стороны Беларуси, которая имеет 150 км общей границы с зоной отчуждения.

Ищенко отметил, что именно с этого направления в 2022 году в Украину заходили российские войска во время оккупации Киевщины. Несмотря на отсутствие активных боевых действий, риски остаются, поэтому работы по разминированию на границе временно откладываются.

"По моему мнению, пока что разминирование приграничных территорий - вопрос не ко времени. Зато те участки, где должны проводиться противопожарные мероприятия, должны быть разминированы, а территория - в определенной степени контролируемой", - отметил Ищенко.

Также читайте: Варварские атаки РФ вблизи атомных объектов и оккупация ЗАЭС ставят мир под угрозу новой катастрофы, - Шмыгаль