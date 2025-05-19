РУС
Разминирование приграничных территорий Чернобыльской зоны откладывается из-за рисков безопасности со стороны Беларуси, - ГАЗО

Глава Государственного агентства по управлению зоной отчуждения (ГАЗО) Григорий Ищенко сообщил, что сейчас полноценное разминирование приграничных территорий Чернобыльской зоны не является приоритетом.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Причина - сохранение потенциальной угрозы со стороны Беларуси, которая имеет 150 км общей границы с зоной отчуждения.

Ищенко отметил, что именно с этого направления в 2022 году в Украину заходили российские войска во время оккупации Киевщины. Несмотря на отсутствие активных боевых действий, риски остаются, поэтому работы по разминированию на границе временно откладываются.

"По моему мнению, пока что разминирование приграничных территорий - вопрос не ко времени. Зато те участки, где должны проводиться противопожарные мероприятия, должны быть разминированы, а территория - в определенной степени контролируемой", - отметил Ищенко.

Также читайте: Варварские атаки РФ вблизи атомных объектов и оккупация ЗАЭС ставят мир под угрозу новой катастрофы, - Шмыгаль

Яке розмінування під час війни? Ви про що?
19.05.2025 14:12 Ответить
Вже розміновували....... Якщо хто забув....😡
19.05.2025 14:24 Ответить
Що це за випук , Григорій попіаритися виліз . замінувати все у 3 поверхи по усій границі
19.05.2025 14:31 Ответить
А що, було бажання розмінувати?!! Для чого? Туристів з Білорусі зустрічати? Або вороги, або дурні яких мало в світі.
19.05.2025 15:00 Ответить
Причина - збереження потенційної загрози з боку Білорусі, яка має 150 км спільного кордону з зоною відчуження ,,,,так ДПСУ розказує .щопотенційної загрози з боку бл,,дорусії вже дано немає...???очквидно,що хтось 3,14здить і очевидно хто....
19.05.2025 15:56 Ответить
Поки в Білорусії прорашистський режим ніякого розмінування а навпаки посилення мінних та інших бойових засобів захисту кордону.
19.05.2025 16:19 Ответить
 
 