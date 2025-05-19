Розмінування прикордонних територій Чорнобильської зони відкладається через безпекові ризики з боку Білорусі, - ДАЗВ

Очільник Державного агентства з управління зоною відчуження (ДАЗВ) Григорій Іщенко повідомив, що наразі повноцінне розмінування прикордонних територій Чорнобильської зони не є пріоритетом.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Причина - збереження потенційної загрози з боку Білорусі, яка має 150 км спільного кордону з зоною відчуження.

Іщенко зауважив, що саме з цього напрямку у 2022 році в Україну заходили російські війська під час окупації Київщини. Попри відсутність активних бойових дій, ризики залишаються, тому роботи з розмінування на кордоні тимчасово відкладаються.

"На мою думку, поки що розмінування прикордонних територій - питання не на часі. Натомість ті ділянки, де мають проводитися протипожежні заходи, повинні бути розміновані, а територія - певною мірою контрольованою", - зазначив Іщенко.

