Розмінування прикордонних територій Чорнобильської зони відкладається через безпекові ризики з боку Білорусі, - ДАЗВ

розмінування

Очільник Державного агентства з управління зоною відчуження (ДАЗВ) Григорій Іщенко повідомив, що наразі повноцінне розмінування прикордонних територій Чорнобильської зони не є пріоритетом.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна". 

Причина - збереження потенційної загрози з боку Білорусі, яка має 150 км спільного кордону з зоною відчуження.

Іщенко зауважив, що саме з цього напрямку у 2022 році в Україну заходили російські війська під час окупації Київщини. Попри відсутність активних бойових дій, ризики залишаються, тому роботи з розмінування на кордоні тимчасово відкладаються.

"На мою думку, поки що розмінування прикордонних територій - питання не на часі. Натомість ті ділянки, де мають проводитися протипожежні заходи, повинні бути розміновані, а територія - певною мірою контрольованою", - зазначив Іщенко. 

Київська область (4194) Чорнобиль (398) розмінування (1021)
Яке розмінування під час війни? Ви про що?
показати весь коментар
19.05.2025 14:12 Відповісти
Вже розміновували....... Якщо хто забув....😡
показати весь коментар
19.05.2025 14:24 Відповісти
Що це за випук , Григорій попіаритися виліз . замінувати все у 3 поверхи по усій границі
показати весь коментар
19.05.2025 14:31 Відповісти
А що, було бажання розмінувати?!! Для чого? Туристів з Білорусі зустрічати? Або вороги, або дурні яких мало в світі.
показати весь коментар
19.05.2025 15:00 Відповісти
Причина - збереження потенційної загрози з боку Білорусі, яка має 150 км спільного кордону з зоною відчуження ,,,,так ДПСУ розказує .щопотенційної загрози з боку бл,,дорусії вже дано немає...???очквидно,що хтось 3,14здить і очевидно хто....
показати весь коментар
19.05.2025 15:56 Відповісти
Поки в Білорусії прорашистський режим ніякого розмінування а навпаки посилення мінних та інших бойових засобів захисту кордону.
показати весь коментар
19.05.2025 16:19 Відповісти
 
 