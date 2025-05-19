Российский суд приговорил пленного украинского воина Чумасова к 15 годам за участие в боях на Курщине

Российский суд приговорил пленного украинского военного Сергея Чумасова к 15 годам лишения свободы за участие в боевых действиях на Курщине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Следком РФ.

Российское следствие уверяет, что в октябре 2024 года Чумасов, вооруженный автоматом АК-74 и гранатометом, вместе с побратимами якобы незаконно пересек российскую границу и попал в село Ольговка Курской области.

Там он якобы он минировал дороги и, угрожая оружием, мешал эвакуации гражданского населения.

Отмечается также, что Чумасова задержали российские военные во время боевых действий и передали следственным органам.

Также читайте: "Суд ДНР" приговорил к пожизненному заключению гражданина Грузии Берианидзе, который воевал в составе "Азова"

Суд в России назначил украинскому военному 15 лет лишения свободы. Первые три года он будет отбывать в тюрьме, остальные сроки - в колонии строгого режима.