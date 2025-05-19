УКР
Новини Утримання українців в російському полоні
Російський суд засудив полоненого українського воїна Чумасова до 15 років за участь у боях на Курщині

Полонений українець Чумасов

Російський суд засудив полоненого українського військового Сергія Чумасова до 15 років позбавлення волі за участь у бойових діях на Курщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Слідком РФ.

Російське слідство запевняє, що у жовтні 2024 року Чумасов, озброєний автоматом АК-74 і гранатометом, разом із побратимами нібито незаконно перетнув російський кордон та потрапив до села Ольговка Курської області.

Там він начебто він мінував дороги та, погрожуючи зброєю, заважав евакуації цивільного населення.

Зазначається також, що Чумасова затримали російські військові під час бойових дій і передали слідчим органам.

Також читайте: "Суд ДНР" засудив до довічного ув’язнення громадянина Грузії Беріанідзе, який воював у складі "Азову"

Суд у Росії призначив українському військовому 15 років позбавлення волі. Перші три роки він відбуватиме у тюрмі, решту строку - в колонії суворого режиму.

суд (11820) Слідком рф (197) Курськ (1196)
А кацапам в нашому полоні дають конкретні строки? Чи тільки олів'є дають?
19.05.2025 15:47 Відповісти
Ще й чарочку наливають.
19.05.2025 15:51 Відповісти
А сросійським полоненим в Україні харчування три разове,ще з ріноманітністю блюд,дзвінки до дому,другу ковдру бо мерзнуть бідолахи.
19.05.2025 16:04 Відповісти
Живым домой вернётся!
19.05.2025 16:28 Відповісти
 
 