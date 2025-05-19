Російський суд засудив полоненого українського воїна Чумасова до 15 років за участь у боях на Курщині

Російський суд засудив полоненого українського військового Сергія Чумасова до 15 років позбавлення волі за участь у бойових діях на Курщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Слідком РФ.

Російське слідство запевняє, що у жовтні 2024 року Чумасов, озброєний автоматом АК-74 і гранатометом, разом із побратимами нібито незаконно перетнув російський кордон та потрапив до села Ольговка Курської області.

Там він начебто він мінував дороги та, погрожуючи зброєю, заважав евакуації цивільного населення.

Зазначається також, що Чумасова затримали російські військові під час бойових дій і передали слідчим органам.

Суд у Росії призначив українському військовому 15 років позбавлення волі. Перші три роки він відбуватиме у тюрмі, решту строку - в колонії суворого режиму.