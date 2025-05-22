В Москве развернули временные посты с бронетехникой и РЭБами из-за атаки дронов. ВИДЕО

В Москве развернули временные посты с бронетехникой и РЭБами из-за атаки неизвестных дронов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети публикуется видеозапись, на которой заснят такой пост вблизи московского Кремля.

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