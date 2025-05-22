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В Москве развернули временные посты с бронетехникой и РЭБами из-за атаки дронов. ВИДЕО
В Москве развернули временные посты с бронетехникой и РЭБами из-за атаки неизвестных дронов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети публикуется видеозапись, на которой заснят такой пост вблизи московского Кремля.
Топ комментарии
+30 Марина Нєчаєва #561431
показать весь комментарий22.05.2025 16:16 Ссылка
+28 pacerhard melina
показать весь комментарий22.05.2025 16:24 Ссылка
+23 Sergei M #570318
показать весь комментарий22.05.2025 16:15 Ссылка
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Щоб ви передохли, московити. Бажано з феєрверками.
• «Тор» (невстановленої модифікації) - радіус перехоплення повітряних цілей до 15 км;
• «Бук-М3» (знищено) - ************ модифікація, радіус перехоплення до 70 км;
• С-300 - призначений знищувати авіацію та перехоплювати крилаті і балістичні ракети на відстані до 200 км.
Ну і масштабний же План, у ****** до Раю!
Шд** затягнувся