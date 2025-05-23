Войска РФ давят на всех направлениях фронта, но ВСУ успешно сдерживают оккупантов, - разведка Эстонии

По сообщению разведывательного центра Сил обороны Эстонии, войска РФ сохраняют давление на всех основных направлениях фронта, однако украинские подразделения успешно сдерживают это давление.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ERR.

Так, в Донецкой области сохраняется давление на населенный пункт Константиновка. Наступательные действия поддерживаются со стороны Торецка и Часова Яра. За последнюю неделю российская оккупационная армия продвинулась в районе между Покровском и Торецком. Несмотря на то, что захваченная территория небольшая, российские войска заняли важный участок шоссе между Покровском и Часовым Яром. При этом захват Константиновки в ближайшее время маловероятен.

Высокая интенсивность атак со стороны России по-прежнему наблюдается в районе города Покровск и в направлении Новопавловки - на эти участки приходится половина всех ударов.

Однако это не дает существенных результатов. Вооруженные силы Украины эффективно удерживают оборону.

Читайте: На отрезке Новополь-Зеленое Поле-Новоселка ухудшается боевая обстановка, - DeepState

В целом, по оценке эстонских Сил обороны, ситуация на фронте остается стабильной уже несколько месяцев - фактически с начала года.

Российские войска стремятся достичь своей цели - выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей, чтобы усилить свои позиции перед возможными переговорами. В то же время Россия не делает видимых шагов к установлению перемирия и, вполне вероятно, продолжит военные действия на текущем уровне.