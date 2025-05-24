Воздушная тревога объявлена в ряде областей из-за баллистической угрозы

Под конец суток субботы, 24 мая, в ряде областей была объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения врагом баллистического вооружения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

"Угроза применения баллистики с северо-востока!", - сообщили ВС в 23:49.

"Скоростная цель на Сумщине", - сообщалось в 23:53.

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