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Новости Объявление воздушной тревоги
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Воздушная тревога объявлена в ряде областей из-за баллистической угрозы

В части областей объявили воздушную тревогу из-за баллистической угрозы

Под конец суток субботы, 24 мая, в ряде областей была объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения врагом баллистического вооружения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

"Угроза применения баллистики с северо-востока!", - сообщили ВС в 23:49.

"Скоростная цель на Сумщине", - сообщалось в 23:53.

тривога

Дополняется...

Автор: 

Воздушные силы (2383) воздушная тревога (803) баллистические ракеты (406)


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24.05.2025 23:56 Ответить
Пора вже і лелек від ціх тварей захищати ‼️‼️
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24.05.2025 23:57 Ответить
Лелекі - оригамі
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25.05.2025 00:03 Ответить
 
 