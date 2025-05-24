Воздушная тревога объявлена в ряде областей из-за баллистической угрозы
Под конец суток субботы, 24 мая, в ряде областей была объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения врагом баллистического вооружения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
"Угроза применения баллистики с северо-востока!", - сообщили ВС в 23:49.
"Скоростная цель на Сумщине", - сообщалось в 23:53.
Дополняется...
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Sophia-Maria Duglass #550966
показать весь комментарий24.05.2025 23:56 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Sophia-Maria Duglass #550966
показать весь комментарий24.05.2025 23:57 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Sophia-Maria Duglass #550966
показать весь комментарий25.05.2025 00:03 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль