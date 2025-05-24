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Новини Оголошення повітряної тривоги
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Повітряну тривогу оголошено у низці областей через балістичну загрозу

У частині областей оголосили повітряну тривогу через балістичну загрозу

Під кінець доби суботи, 24 травня, у низці областей було оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування ворогом балістичного озброєння.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

"Загроза застосування балістики з північного сходу!", - повідомили ПС о 23:49.

"Швидкісна ціль на Сумщині", - повідомлялося о 23:53. 

тривога

Доповнюється... 

Автор: 

Повітряні сили (2723) повітряна тривога (931) балістичні ракети (436)


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24.05.2025 23:56 Відповісти
Пора вже і лелек від ціх тварей захищати ‼️‼️
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24.05.2025 23:57 Відповісти
Лелекі - оригамі
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25.05.2025 00:03 Відповісти
 
 