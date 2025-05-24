Повітряну тривогу оголошено у низці областей через балістичну загрозу

Під кінець доби суботи, 24 травня, у низці областей було оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування ворогом балістичного озброєння.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

"Загроза застосування балістики з північного сходу!", - повідомили ПС о 23:49.

"Швидкісна ціль на Сумщині", - повідомлялося о 23:53.

Доповнюється...