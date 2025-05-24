Повітряну тривогу оголошено у низці областей через балістичну загрозу
Під кінець доби суботи, 24 травня, у низці областей було оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування ворогом балістичного озброєння.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
"Загроза застосування балістики з північного сходу!", - повідомили ПС о 23:49.
"Швидкісна ціль на Сумщині", - повідомлялося о 23:53.
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Sophia-Maria Duglass #550966
показати весь коментар24.05.2025 23:56 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Sophia-Maria Duglass #550966
показати весь коментар24.05.2025 23:57 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Sophia-Maria Duglass #550966
показати весь коментар25.05.2025 00:03 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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