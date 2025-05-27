Ветераны войны призывают начальника Одесской ОВА Кипера разобраться с произволом Труханова и сохранить инклюзивный пляжный комплекс "Калетон-Безмеж"
Группа ветеранов российско-украинской войны обратились к начальнику Одесской областной военной администрации Олегу Киперу, чтобы он остановил планы местных властей остановить работу инклюзивного пляжного комплекса "Калетон-Безмеж". Они продемонстрировали соответствующие письма перед зданием ОВА.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ
"Мы отдали свое здоровье, а тысячи наших побратимов положили свою жизнь за независимость Украины. И сегодня мы просим сохранить инклюзивный пляжный комплекс "Калетон-Безмеж", который был создан для нас, для людей с инвалидностью, для военных", - говорится в обращении.
Ветераны выражают надежду, что Кипер способен остановить произвол местных властей во главе с Геннадием Трухановым.
"Вы способны остановить произвол местной власти, игнорирующей интересы и потребности тех, кто отдал самое ценное за это государство. Не дайте разрушить инклюзивный пляж! Услышьте нас. Поддержите нас", - призывают ветераны начальника Одесской ОВА.
Напомним, ранее Олег Кипер заявил, что скандал вокруг инклюзивного пляжа вредит инвестиционному климату Одессы, создает ощущение нестабильности. Он призвал местные власти не препятствовать бизнесу работать.
"Мы можем потерять весь сезон. Нужно не препятствовать бизнесу, а просить, чтобы он работал", - отметил он.
"Какой сигнал для другого бизнеса? Что с мэрией нельзя иметь никаких отношений?" - резюмировал Кипер.
Ранее, 12 мая, мы сообщали, как в специальном видеообращении ветераны российско-украинской войны с инвалидностью просили защиты у Президента Владимира Зеленского, центральных органов власти и ответственных институтов.
Как отмечает основатель пляжного комплекса "Калетон-Безмеж" Юрий Дегас, городские власти, по указанию Труханова, стремятся расторгнуть договор аренды на часть комплекса, чтобы остановить финансирование и, соответственно, работу инклюзивного пляжа. И в дальнейшем, по его словам, бизнес-партнеры городского головы получат сразу два участка пляжа для будущих многоэтажек, которые совсем скоро могут появиться прямо над инклюзивным пляжем в Одессе.
Ранее сообщалось, что под надуманными предлогами мэрия Одессы срывает работу инклюзивного пляжа.
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От завжди вважав одеситів ************ на питанні розваг та наїбалова...
Приїзжайте, любі друзі. Ракет на всіх відпочиваючих у розпал сезону вистачить.
Закрытие пляжа - это не просто изменение городской инфраструктуры, это удар по сотням людей, которые находят здесь радость, здоровье и возможность быть собой. Разве возможно лишить их этого?
Мы просим услышать голоса тех, для кого этот пляж - единственный способ почувствовать свежесть морского бриза, тепло солнца и радость общения без барьеров. Вместо закрытия, давайте искать пути его улучшения, модернизации и сохранения!
Мы верим, что вы - люди, которые понимают важность инклюзии и заботы о каждом жителе города. Пусть этот пляж останется местом света, радости и равных возможностей!
Закриття пляжу - це не просто зміна міської інфраструктури, це удар по сотням людей, які знаходять тут радість, здоров'я та можливість бути собою. Невже можна позбавити їх цього?
Ми просимо вас почути голоси тих, для кого цей пляж - єдиний спосіб відчути свіжість морського бризу, тепло сонця та радість спілкування без бар'єрів. Замість закриття, давайте шукати шляхи його покращення, модернізації та збереження!
Ми віримо, що ви - люди, які розуміють важливість інклюзії та турботи про кожного мешканця міста. Нехай цей пляж залишиться місцем світла, радості та рівних можливостей!